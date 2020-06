Open Squash de L'Ile-Rousse : finale ce vendredi entre "Toto" Romieu et Manu Villier

Antonin Romieu, grand espoir français de squash, sociétaire du Squash club Loisirs de l'Ile-Rousse jouera ce soir, vendredi 26 juin sa première finale de l'Open d'Ile-Rousse face à l'expérimenté Manu Villier. Vainqueur hier en demi de la n°7 Française Maud Duplomb (3/1), le jeune balanin a montré hier toute l'étendue de son jeune talent devant un public acquis à sa cause. Il affrontera l'Aixois Manu Villier, ex top 20 français, victorieux hier de Fabien Chavoutier, dans une finale qui s'annonce très indécise. Dans les matchs de classement, les batailles ont été une nouvelle. Les Insulaires ont connu des fortunes diverses. Laurent Fratani s'est incliné face à Alexis Soheylian et jouera demain pour la 7e place. Florent El Mokni jouera pour la 13e et Jean-Charles Deleplanque pour la 15e place.

La finale est à suivre en direct sur Facebook Jean Louis Guidoni