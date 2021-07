On connait les lauréats du concours de nouvelles d'AltaLeghje

Sous la houlette de la chanteuse Barbara Carlotti et de Alain di Meglio, vice-président de l’Université de Corse, Jean-Charles Papi, artiste et professeur de littérature, les écrivaines Dominique Memmi et Maud Simonnot, Lisa Pupponi de la revue Tempi Rivista, Mathilde Goeury, gagnante de l’édition 2020, Madeleine Quilichini, doyenne d’AltaLeghje, Laure Humbert, étudiante en lettres et Marie Guerini, membre du comité éditorial du festival, ont élu parmi les 104 nouvelles participantes, les deux textes lauréats de la section adultes.Dans la catégorie des nouvelles en langue française, le prix du jury a été décerné àpour son texte intituléCôté langue corse, le prix est allé àpourLes prix de la catégorie jeunes moins de 15 ans n’ont pu être attribués faute d’un nombre suffisant de participants.Par ailleurs, le prix des lecteurs des bibliothèques, nouvellement créé cette année en partenariat avec les médiathèques et bibliothèques de Bonifacio, Propriano, Petreto-Bicchisano et Olmeto, a été attribué àdedans la catégorie nouvelles adultes en langue française etdedans la catégorie nouvelles adultes en langue corse.Les lauréats recevront un lot de livres d'une valeur de 100 € à choisir à la librairie La Marge d’Ajaccio, une invitation pour un parcours VIP au festival et pour venir y lire leur texte.Les nouvelles lauréates seront publiées sur le site internet altaleghje.com et la nouvelle gagnante en langue corse dans la revue littéraire Bonanova.Les résultats sont disponibles sur le site internet du festival : altaleghje.com Parrainé par Jérôme Ferrari, le festival se déroulera du 16 au 18 juillet 2021 à Altagène