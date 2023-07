Olympiades de chimie et de mathématiques : les lauréats corses récompensés à Ajaccio

Les Olympiades de Physique-Chimie, qui en étaient à leur 39e édition, ont été conçues pour rendre les sciences plus ludiques et susciter l'intérêt des élèves. Cette année, le thème "chimie et cosmétique" a animé les séances pratiques. Marion Jarzebowski, du lycée Giocante de Casabianca, a représenté l'académie de Corse à la finale nationale et s'est classée septième, remportant le prix national du travail collaboratif.

Les Olympiades de mathématiques ont quant à elles accueilli les lycéens volontaires de première de toutes les séries, qu'ils soient issus de l'enseignement privé ou public sous contrat. Les candidats ont eu quatre heures pour accomplir quatre exercices, dont deux étaient communs à toutes les académies en individuel, tandis que les exercices spécifiques à chaque académie ou région pouvaient être réalisés en groupe. Neuf lycées sur onze ont présenté des candidats, avec un total de 121 participants, comprenant 67 filles et 54 garçons. Il est à noter qu'un candidat n'ayant pas choisi la spécialité Mathématiques a également soumis sa copie au jury national. Pour les élèves de quatrième, les Olympiades de mathématiques comprenaient quatre épreuves, d'une durée de deux heures, réparties entre épreuves individuelles et en groupe. Vingt collèges ont participé, avec 75 élèves ayant composé seuls (28 filles et 47 garçons), ainsi que 491 élèves ayant participé en groupe (212 filles et 279 garçons).

Enfin, le concours académique de capsule vidéo a offert une occasion de démontrer que les mathématiques sont une discipline vivante. Ouvert aux élèves de la sixième à la terminale, il visait à développer leurs compétences en communication orale et à pratiquer le vocabulaire spécifique à la discipline. Cette année, ce sont les élèves du collège Jean Orabona de Calvi qui se sont distingués en remportant le concours.