Olmeto dans le top 10 des destinations les plus accueillantes de France pour une escapade balnéaire, selon Airbnb

La Hague, Manche

Port-en-Bessin-Huppain, Calvados

Le Bois-Plage-en-Ré, Charente-Maritime

Eze, Alpes-Maritimes

Le Croisic, Loire-Atlantique

L’Epine, Vendée

Plérin, Côtes-d’Armor

Olmeto, Corse du Sud

Plouhinec, Morbihan

Saint-Valery-sur-Somme, Somme

La plateforme de réservations de logement touristiques a dévoilé ce mercredi 19 avril le top 10 des destinations les plus accueillantes pour une escapade balnéaire. La Corse figure dans le classement avec la commune d'Olmeto en huitième position. "Avec de nombreux jours fériés en mai et le retour des beaux jours, la période est propice pour planifier un week-end en bord de mer. Pour vous aider à préparer votre prochaine escapade sur la côte, Airbnb partage aujourd’hui les destinations les plus hospitalières du littoral* en se basant sur les destinations ayant reçu les meilleurs avis des voyageurs et révèle également les logement les plus prisés de la catégorie Bord de mer !" lit on dans le communiqué diffusé ce jour par AirBnB.Pour dresser cette liste Airbnb s'est basé sur les données les plus hauts taux d’avis 5 étoiles laissés par les voyageurs en 2022 et les annonces les plus sauvegardées de la catégorie « bord de mer » en France du 11 mai (date de lancement des catégories Airbnb) au 31 décembre 2022.