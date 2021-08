Olmeto : c’est parti pour la quatrième édition du festival de l’Olmu 

« Nous démarrons ce vendredi à Baracci, dans un théâtre de verdure et nous poursuivront jusqu’au 12 avec 2 spectacles par jour », précise Rebecca Vaissermann, actrice et co-organisatrice.

Pour la troupe, déjà en place depuis plusieurs jours, le travail a déjà débuté cette semaine avec « un certain nombre d’ateliers pour les enfants autour de l’écriture mais aussi de la poésie. »



La musique sera aussi au rendez-vous, car durant plusieurs jours des groupes de musique locaux viendront se produire, sur les différents lieux de représentation, « cette année nous nous produisons sur différents lieux, « à Baracci, puis au village avec le spectacle de Paul Fortini sur le parking de l’école et au couvent Saint Antoine. Nous ferons également un spectacle au stade de Campitello. »



En ce qui concerne les thèmes, ils varient au fil des années, des spectacles, des pièces, « Il n’y a pas de thème précis, l’idée est d’amener une proposition différente pour que les gens puissent voir ce qu’il se fait. Nous travaillons des textes classiques et de grands auteurs comme Fantasio de Musset ou bien Par les villages de Peter Handke. Notre objectif est de ramener de la matière avec de la poésie, des romans ou d’autres textes. »



Le festival propose au public de venir se produire sur scène avec les acteurs

« Au cours de deux spectacles des amateurs auront la possibilité de participer au spectacle. Il faudra s’inscrire et suivre des répétitions avec l’équipe. », indique la comédienne. Une volonté de former les gens mais aussi de s’ouvrir à tous.

Ainsi, des pièces célèbres seront jouées mais également des productions des membres de la troupe.

« Il y a une pièce que j’ai écrite, et que j’ai voulu ramener : Salle de traite. Elle concerne le monde agricole. Nous étions venus auparavant à la foire de Baracci, j’ai pu y faire des rencontres, parler avec des agriculteurs et je me suis dit que je devais la jouer en ce lieu symboliquement car elle parle des conditions de ces agriculteurs dont un qui est en difficulté sur son exploitation. » Cette dernière sera jouée le dans 9 cours de l’école et le 12 lors de la fermeture à Baracci.