Olivier Pantaloni :(ACA) « Une victoire au courage qui fait du bien au moral »

Olivier Pantaloni : « J’ai vu un meilleur visage que face à Troyes ou Dunkerque, lors de la première mi-temps. J’ai vu une équipe ambitieuse qui voulait empêcher Concarneau de jouer car c’est une équipe qui aime avoir la possession. J’ai été satisfait de cette première mi-temps. Cela a été plus difficile en seconde mi-temps : j’avais demandé aux joueurs de ne pas hésiter à essayer de jouer dans le dos en deuxième mi-temps. Nous avons manqué un peu de rythme. Nous avons été moins prolifiques en 2e mi-temps mais les gars ont tout fait pour aller chercher cette victoire, très importante après deux défaites d’affilée à l’extérieur. Cela a été laborieux mais c’est une victoire au courage, qui fait du bien au moral. C’est également une victoire qui nous fait énormément de bien dans l’optique de la préparation du prochain match à Bastia ».

Stéphane Le Mignan : « Nous avons plusieurs regrets, notamment le premier but que l’on prend sur un contre. La seconde mi-temps a été bien meilleure et on méritait d’égaliser je pense. Le scénario était dans ce sens avec une équipe d’Ajaccio qui a défendu et nous qui devions attaquer mais la première mi-temps a été difficile même s’ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions franches. Il nous a manqué un peu de réussite notamment sur la tête de Phliponeau qui termine sur le poteau dans les dernières secondes. On savait que cela allait être difficile ici face à une équipe qui est invaincue à domicile. On continue notre championnat comme on peut et il faut penser maintenant au prochain match face à Valenciennes »