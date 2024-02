Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) "veut de l’audace" face à Amiens

« On a fait une première mi-temps où nous avons eu la possession mais malheureusement sans nous montrer dangereux. En seconde mi-temps, l’équipe s’est lâchée, a mis de la folie, en bousculant cette équipe de Laval et en récupérant les ballons assez rapidement » résume Olivier Pantaloni, l’entraineur ajaccien, lors de la conférence presse d’avant-match, en revenant sur le bon match nul obtenu à Laval (1-1), samedi dernier : « En seconde mi-temps, nous avons eu des situations intéressantes avec quelques occasions de buts. La réaction de l’équipe a été bénéfique et nous a permis de revenir au score ».



Un résultat positif, grâce notamment au 3e but de Christopher Ibayi en autant de titularisations. De bonne augure avant la réception d’Amiens, un concurrent direct, 8e du championnat, à seulement une longueur de l’ACA. Pour Olivier Pantaloni : « Quand on regarde le classement aujourd’hui, on voit bien qu’il y a au moins 12 équipes qui peuvent envisager de jouer le Top 5 et donc d’avoir des chances pour accéder au niveau supérieur ! Nous allons jouer lors des 9 prochaines journées, toutes les équipes qui sont à la lutte avec nous. C’est des matchs à enjeux, mais comme il y a un nombre important d’équipes concernées, il va y avoir beaucoup de confrontations directes à chaque journée, et c’est à nous d’être les plus réguliers et les plus performants possible durant cette période ».



« Nous avons un potentiel important qu’il faut savoir utiliser »



Pour arriver à ce Top 5, même si l’équipe semble retrouver sa solidité défensive, l’entraîneur ajaccien connait les domaines où elle peut encore progresser, notamment au niveau offensif : « Il manque peut-être de l’audace. On a parlé avec les joueurs depuis le match de Laval et il en ressort que nous n’avons pratiquement plus rien à craindre au niveau d’une éventuelle relégation. Je reste malgré tout prudent. Donc maintenant, il faut se donner les moyens d’aller le plus haut possible dans le classement. Il faut lâcher les chevaux et jouer plus libérés. On a un potentiel important qu’il faut savoir utiliser ».



En face Amiens reste sur une série de trois matchs sans victoire, mais demeure un adversaire coriace comme l’explique le coach ajaccien : « On les a vus jouer contre Bordeaux lundi dernier (1-1). C’est un très fort potentiel. Offensivement, ils ont de qualité et de la puissance avec beaucoup de rigueur défensive. Cela sera à nous de casser ce verrou et de leur poser un maximum de problèmes. Je pense que nous en avons les capacités. Il faut y croire et avoir cette volonté tout en restant vigilants et garder un équilibre car cette équipe va très vite en contre ».



Revenu dans le groupe depuis quelques matchs, Thibaut Campanini, le latéral rouge et blanc s’est en tout cas « félicité de ce point pris à Laval. Car, après une série de mauvais résultats à l’extérieur, cela nous a rassurés de prendre un point là-bas. Il y a eu un bel état d’esprit du groupe ». Du mieux à l’extérieur, et une équipe invaincue à domicile avec un challenge entre les joueurs poursuit le latéral ajaccien : « On prépare ce match pour le gagner, mais c’est important car ils sont juste derrière nous. Et puis, entre nous, on a ce challenge de rester invaincus à domicile, cela nous tient vraiment à cœur. On espère que le public sera avec nous ».



Le groupe ajaccien

Michel, Sollacaro, Avinel, Vidal, Chanot, Quemper, Khelifa, Campanini,Strata, Jabol, Mangani, Jacob, Sakhi, Ibayi, Touzghar, Soumano, B. Touré, A. Touré