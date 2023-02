Olivier Pantaloni (AC Ajaccio) : "j'espère que face à Troyes, on retrouvera des couleurs"

- La claque de Monaco a forcément fait mal aux têtes, mais à l'entraînement, avez-vous l'impression que ce groupe est autant en difficulté que ce qu'on peut observer en match ?

- Je n'ai rien à reprocher à l'état d'esprit du groupe, les joueurs donnent le maximum. Sauf qu'encore une fois, le fait d'avoir moins d'expérience sur le terrain rend les choses plus compliquées en Ligue 1. En Ligue 2, on pouvait compenser par une certaine débauche d'énergie. Là, c'est autre chose. Il faut avoir du talent sur le terrain. On a des jeunes en devenir mais ce n'est pas encore ça, et des joueurs qui étaient remplaçants en Ligue 2 pour qui s'imposer en Ligue 1 n'est pas évident.

Même au cours des rencontres à domicile face à Lyon et Nantes, quand on a l'emprise sur le jeu, qu'on fait un maximum d'efforts pour contenir ces équipes et qu'on n'arrive pas à débloquer le score, on voit qu'à l'inverse, il faut parfois une seule situation à ces équipes-là pour nous faire mal. Quand il y a la débauche d'énergie, qu'il n'y a pas de récompense au bout et que par dessus, il y a la punition, mentalement, c'est très difficile. Et encore une fois, les joueurs n'ont jamais renoncé au cours des rencontres, mais ils se sentent quand même impuissants.



- Malgré tout ça, il n'y a pas d'équipe réellement décrochée hormis Angers (8 points de retards sur Ajaccio). Vous êtes 5 équipes à vous tenir en 3 points et au bout, il n'y a que deux tickets pour la Ligue 1. Quand on parle de course au maintien, on est en plein dedans...

- C'est là-dessus qu'on essaie de travailler au niveau du mental des joueurs, en leur disant que tout reste possible. On a mangé notre pain noir. J'espère qu'à partir de dimanche face à Troyes, on retrouvera des couleurs et que ça nous permettra de retrouver de la confiance, car ça vient des résultats. On a vu l'année dernière, dans une saison où on était loin d'être favoris, que quand les résultats s'enclenchent, c'est beaucoup plus facile de jouer. A l'inverse, dans une spirale négative, les joueurs ont des difficultés, des craintes, des doutes, même s'il y a la volonté de donner le meilleur, ça les ampute de certaines qualités et d'une forme de lucidité.



- A domicile, vous allez affronter Troyes (17e), puis Montpellier (14e). Derrière, en avril, il y aura un enchaînement de trois matchs contre Auxerre (18e), un déplacement à Strasbourg (15e) et la réception de Brest (16e). La saison se joue-t-elle ici ?

- Ce sont assurément les matchs au cours desquels il faudra qu'on soit véritablement très performants. Je ne dis pas que ceux face à Reims, Monaco, Lille ou Clermont sont perdus. Mais sur ces matchs-là, il faut qu'on arrive à faire la différence.



- Avec Ajaccio, il y a donc Strasbourg, Brest, Troyes, Auxerre et Angers. 4 équipes descendront en Ligue 2. Selon vous, qui a le plus de chances de se maintenir ?

- Pour moi, les plus grosses chances, je les attribue à Strasbourg. Je pense que quand on a un effectif comme le leur avec des attaquants qui sont déjà à 12 buts (Habib Diallo), ça veut dire qu'il y a du potentiel. C'est l'équipe qui, a mon sens, réussira à ne pas descendre. Derrière, il en reste 5 pour une place. C'est à nous d'en mettre 4 derrière. Face à ces équipes-là, je ne pense pas qu'on ait à faire preuve de complexes.