Olivese : la vente d'un terrain agricole à près de 100 000 € suscite l'ire du maire

« Je n’ai pas été élu pour vendre ma commune. Ce n’est pas un problème d’opinion politique, mais bien un problème de conscience. Mon rôle est de faire que la vente soit mise en pause, que des négociations s’engagent avec le vendeur. Je ne céderai pas. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. J’ai d’ailleurs contacté la Safer et ai écrit au président du Conseil exécutif et à tous les groupes de l’Assemblée de Corse car j’estime qu’au-delà des ambitions politiques nous devons tous avoir un même but : sauver ce pays des mains ravageuses. Il n’y a pas que l’argent dans la vie, il y a aussi une façon d’être, de vivre. On ne peut pas tout laisser faire », martèle le maire d’Olivese. « Nous n’avons rien contre personne. Nous souhaitons juste que dans notre commune et dans notre canton les choses se passent de manière normale. Nous n’empêchons pas les gens de vendre et de faire leurs affaires, mais il y a des limites à tout cela. Ce pays a été secoué depuis trop longtemps par des problèmes de ce type et il faut que nous soyons vigilants pour que les générations futures puissent s’y retrouver. Et qui mieux que l’élu local pour agir dans ce domaine. Nous sommes obligés de réagir. Si je ne le fais pas, c’est que j’aurais vendu mon âme et que je n’aurais plus de conscience », instille-t-il encore.



Face aux nombreuses réactions, parfois menaçantes à l’égard de l’agence immobilière notamment, qui ont suivi sa publication sur Facebook, il souhaite aujourd’hui appeler au calme et à laisser le conseil municipal gérer cette affaire. « Mais j’en appelle aussi à la raison du côté du vendeur et de l’agence immobilière », conclut-il.