Oletta : Une sortie au zoo à destination des usagers de l’ADMR Haute-Corse.

« Tout au long de l’année, l’ADMR de la Haute-Corse propose différents services visant à bien vivre et bien vieillir chez soi » explique Elise Riva, animatrice de l’institution.

« Les services de soins, les services d’aide et d’accompagnement à domicile et l’équipe spécialisée Alzheimer sont autant de prestations que propose l’établissement, qui concourent au bien-être de la personne, à la préservation de son autonomie et au maintien à domicile. Lorsque nous vivons le handicap au quotidien et que parfois l'isolement nous touche, il est important de compter sur une structure adaptée dont la proximité et les liens humains sont des valeurs essentielles. Aujourd'hui, notre établissement propose un accompagnement global de la personne avec une aide quotidienne. Associé à une coordination entre professionnels sociaux, médicaux et paramédicaux, le handicap se vit plus dignement et un véritable projet de vie se construit autour de la personne accompagnée ».





Le pari que s’est lancé l’ADMR est d’apporter une approche collective au projet de vie de chaque personne accompagnée. L’objectif étant d’élargir l’accompagnement des personnes isolées et/ou fragilisées en leur proposant des activités hors domicile. « Cette action revêt un double intérêt car elle permet de soulager les aidants d’une part, et d’apporter un projet socialisant autour d’une activité extérieure ou d’une sortie éducative. En effet, les sorties sont bénéfiques au niveau physique et psychologique : l’activité en groupes, avec des personnes présentant un handicap ou non, constituent un socle de relations sociales et permettent de rencontrer de nouvelles personnes, de se déplacer à la fois physiquement et socialement en dehors de son environnement habituel » souligne Elise Riva.





Dans ce cadre, ce lundi 28 octobre, s’est déroulée une sortie au zoo d’Oletta avec une dizaine d’usagers du Service de soins infirmiers à domicile et des services d’aide et d’accompagnement à domicile de Bastia et de la Marana.

Cette sortie, comme d’autres à venir, a pu être possible grâce à une aide financière allouée par la Mutuelle Familiale.