Office du tourisme de Calvi-Balagne : fréquentation en hausse de 42%

Premier constat : le bilan est en hausse pa rapport aux deux années précédentes, mais en légère baisse par rapport à 2019." La progression entre 2021 et 2022 est réelle. Elle est en moyenne de plus de 42% de fréquentation de nos locaux. Il faut également comparer avec les chiffres de taux d'occupation de nos hébergements. Mais entre 2019 et cette année, nous sommes un peu en recul sur les mois de juin à septembre : nous sommes autour de-20%" annonce Anne Piazzoli, directrice de l'OTI. Une année où la clientèle étrangère a été plutôt présente en Balagne. "Nous avons un retour positif sur la fréquentation de la clientèle étrangère américaine comprise. Mais c'est essentiellement une clientèle européenne, avec pourtant une légère baisse de la clientèle française qui je pense a souhaité retrouvé ses destinations favorites d'avant la pandémie" continue Jean-Baptiste Ceccaldi, président de l'OTI.Le taux d'occupation des établissements hôteliers et hôtellerie marchande, par rapport aux années précédentes, n'a pas encore atteint ceux de 2019, année se référence. " Nous sommes toujours sur des taux d'occupation de 10, 12, 15 % selon la catégorie des établissements. L’activité touristique reprend en douceur. Le choix de la location meublée privative confirme son envolée et sa croissance" précise le président.Privilégiée par les visiteurs, cette location est une concurrence importante par rapport à l’hébergement marchand. Mais selon la direction de l'office, 3 facteurs ont été défavorables à la destination. " Avec toutes les manifestations en avant-saison, il y a eu un arrêt puis un ralentissement des réservations. La tempête d'août à ralenti la fin de ce mois. Sa forte médiatisation a également impacté l'arrière-saison. Nous aurions pu avoir un mois de septembre exceptionnel même s'il s'est avéré plutôt correct. Le dernier point, la plate-forme aéroportuaire, qui malgré une fréquentation en hausse, doit faire de gros efforts sur son développement en positionnant notamment de nouvelles compagnies et de nouvelles destinations" , continue le président.



Pour ce qui est de l’accueil hors les murs, l’OTI fait son grand retour sur les 4 foires rurales du territoire. Santa Restituta de Calinzana, A Fiera di l’Alivu de Montegrossu, di l’Amandulu à Aregnu et di u Pane à Lumiu.

" C'est très important pour nous d'y être. Afin de grandir en notoriété, et faire grandir celle de nos villages, nous avons poursuivi le développement de notre marque en créant une collection d'accessoires textiles sur chacun des villages. Nous avons présenté les premiers résultats sur chaque foire" explique Anne-Marie Piazzoli.





Né pendant la crise sanitaire et officiellement structuré en 2021, le service réceptif enregistre une belle évolution de +142 % pour sa deuxième saison d’existence.

"Le service collabore avec nos partenaires et 54 d’entre eux font confiance à l’OTI pour la commercialisation de leurs prestations. En parallèle, concernant la billetterie de spectacles, 8 groupes de chants polyphoniques et plusieurs évènements comme les rencontres de Calenzana, celles des chants polyphoniques de Calvi et le festival Corse en scène, nous confient leur billetterie au comptoir et en ligne" continue Natacha Plaza.

Au total 118 prestations ont été commercialisées par l’OTI à ce jour.











De plus, afin de faciliter l’accès aux informations et aux activités, les visiteurs peuvent désormais avoir accès à des supports indiquant toute l’offre d’activités du territoire, " sous forme d’un ensemble de QR codes", ont été créés. I"ls sont offerts en ce moment même à nos partenaires hébergeurs pour leur clientèle" .

Côté numérique, les résultats sont en hausse, notamment la fréquentation sur Facebook qui enregistre une hausse de +19 % avec 45 578 fans en 2021 – 54 145 à ce jour. Instagram est le réseau qui enregistre la plus belle progression.

7 265 followers en 2021 – 9 696 à ce jour soit + 33 %.

" L'ensemble des posts publié en juillet a été vu plus de 184 937 fois. Parmi les posts qui ont le mieux fonctionné, la vidéo de l’influenceuse insulaire Lola Rossi qui compte 415 000 followers. L’OTI l’a accueillie au mois de juin pour une valorisation de notre destination. Sa vidéo a généré + de 12 000 vues sur le compte instagram de l’OTI sans compter les résultats sur son propre compte" précise la directrice. (https://www.youtube.com/shorts/Q_GFfcRpdZA)





Du 3 au 6 octobre, dans l’objectif de mettre en avant l’arrière-saison touristique du territoire, l'OTI l’accueillera 4 influenceuses qui se rendront sur la destination. " Il s’agit du premier blogtrip organisé par l’OTI en collaboration avec l’agence travel insight spécialisée dans le marketing d’influence".





La nouveauté cette année pour L'OTI de Calvi, c'est l'adhésion au groupe Destination Groupes d’ADN Tourisme. "C'est un tremplin pour l’OTI. Avec une expérience reconnue depuis 1996, Destination Groupes, est aujourd’hui l’acteur incontournable pour l’organisation d’excursions, séjours et circuits en France. C’est un réseau des 37 agences de réservations, réparties sur tout le territoire de France. Calvi est le seul insulaire. Calvi-Balagne et les 36 autres destinations seront au Panthéon à Paris le 18 octobre en profitant d’une visite exceptionnelle de ce monument historique" confirme Natacha.

(Inscription gratuite en ligne sur : https://www.destination-groupes.net/workshop-2022/)





Le prochain enjeu de L'OTI, c'est le renouvellement de la marque nationale Qualité tourisme, marque permettant de maintenir le classement de l’OTI en catégorie 1.

"L’OTI est classé en catégorie 1 depuis juin 2018. Briguant le renouvellement de son classement, il procédera au préalable à une nouvelle obtention de la marque nationale Qualité Tourisme, étape incontournable et obligatoire pour accéder à cette catégorie exigeante. C'est une façon pour l'OTI de contribuer à la structuration du développement touristique du territoire. Pour nous, c'est un réel outil de management. Cela veut dire que nous nous remettons toujours en question. Il y a 185 critères à respecter pour pouvoir prétendre à cette qualité. C'est très dense" continue la directrice.

Inscrit dans cette démarche qualité depuis 5 ans, l’OTI s’y prépare au quotidien, pour être prêt en janvier 2023.

" Une qualification en catégorie 1 permettra également de faire classer la commune de Calvi. Ces classements permettront de satisfaire un certain nombre de critères, notamment pour les établissements de plages démontables, qui pourront être démontables, mais non démontés" conclue le président.