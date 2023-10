Octobre rose : à l'hôpital de Bastia, une journée de sensibilisation au cancer du sein

Octobre est désormais un rendez-vous incontournable pour sensibiliser le grand public sur le cancer du sein, une des premières causes de mortalité par le cancer chez les femmes. A l’occasion de l’opération Octobre Rose, de nombreuses manifestations sont organisées tout au long de ce mois pour inciter les femmes de plus de 50 ans à effectuer le dépistage, même si dès 25 ans un examen clinique des seins par un professionnel est recommandé tous les ans. Le dépistage, pris à 100% en charge par la CPAM, repose sur une mammographie, un examen clinique des seins et éventuellement d’autres examens complémentaires. A Bastia, le BIS, Bastia Institut du Sein, association créée en 2016, accompagne les patientes dans le dépistage à l’après-traitement du cancer. «On a bien avancé au niveau de notre association et de l’hôpital puisque nous avons pu recruter deux infirmières coordinatrices qui sont très efficaces et qui nous permet d’avoir une prise en charge des malades avec toute l’humanité nécessaire » indique le docteur Jean-Pierre Alfonsi, chirurgien sénologue, président de l’Institut du sein. « Cette année nous allons entreprendre une nouvelle démarche en essayant de développer vraiment les soins de support avec toutes les associations qui voudront bien en faire partie, même sur les supports paramédicaux qui n’ont rien à voir avec les traitements du cancer mais qui sont très importants pour le bien-être des patientes. Le BIS commence son action au niveau de la biopsie, le dépistage reste lui du domaine du CRCDC ».Le Centre Régional de Coordination du Dépistage des Cancers de Corse se bat depuis des années pour sensibiliser à ce si important dépistage du sein : « On peut se demander si effectivement ces actions servent parce que malgré tous les efforts que l’on déploie on reste toujours très mauvais en termes de dépistage puisque nous avons un taux très moyen de dépistage en Corse » souligne le docteur, Joseph Orabona, radiologue, président du CRCDC. « Le taux de dépistage en Corse n’atteint que 30 % alors que la moyenne nationale est de 50%. Très très loin aussi des objectifs européens qui visent les 70 % . On note aussi une grande disparité entre la Corse-du-Sud et la Haute-Corse. 50 % de taux de participation sur la ville de Bastia et moins de 20 % à Ajaccio. Il y a des blocages quelque part ».Autre particularité, beaucoup de personnes ont recourt au dépistage individuel et non au dépistage organisé. « Il n’y a pas de grandes différences entre les deux » explique le Dr Orabona. « Par rapport au dépistage individuel, la différence avec le dépistage organisé est la deuxième lecture. Dans le cas de dépistage organisé, toutes les mammographies qui sont vues en première lecture sont systématiquement revues par un deuxième radiologue plus expérimenté, qui travaille dans d’autres conditions de calme et de sérénité. C’est ce qu’on appelle un radiologue sensible, sensible au sens qu’il a une plus grande sensibilité sur le dépistage, une plus grande expérience. On détecte une vingtaine de cancers par an grâce à cette deuxième lecture ».Mais du côté du Centre on ne baisse pas les bras et on continue sans relâche à se battre pour sensibiliser au dépistage. A partir de janvier prochain, le CRCDC va entrer dans une nouvelle organisation. « Une modification administrative » précise le Docteur J. Orabona, «On va ainsi perdre la moitié de nos financements puisque la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ne nous subventionnera plus. Le CRCDC fonctionnera uniquement sur l’argent de l’ARS, sur la subvention de la Collectivité de Corse et de la ligue contre le cancer. Donc nous sommes appelés à revoir un peu nos missions. Moins d’argent cela signifie que nous aurons moins de secrétaires moins de médecins. On va donc se restructurer complètement pour être conforme au cahier des charges. C’est une directive de la direction générale de la santé de l’assurance-maladie qui a décidé de reprendre en main la politique de dépistage par une politique d’envoi, d’invitations. Ce qui est dommage c’est qu’ils vont partir d’une feuille blanche, sans tenir compte de l’expérience qu’on a pu acquérir en 20 ans en termes de dépistage ». Bastia Institut du Sein : tel : 04.20.00.40.78