Octobre Rose à Bastia : Tous mobilisés contre le cancer du sein

Le cancer du sein se situe au 1er rang des nouveaux cancers chez la femme avec près de 55 000 nouveaux cas et 12 000 décès par an. On sait, aujourd’hui, qu’une femme sur huit, risque de développer un cancer du sein, c’est pourquoi une grande campagne de dépistage prise en charge à 100% par l'Assurance Maladie est organisée en France depuis 2004.



Tous les deux ans, les femmes de 50 à 74 ans sont donc invitées à passer une mammographie complétée par un examen clinique afin de déceler les éventuelles traces d’un cancer.

Le dépistage organisé permet aussi une double lecture des clichés par un second radiologue (un deuxième avis).



“Le dépistage du cancer du sein reste une priorité nationale compte tenu du nombre de nouveaux cas chaque année. Il est portant que les femmes en âge de se faire dépister bénéficient dans le cadre du dépistage organisé d'une part d'une mammographie gratuite tous les deux ans et d'autre part d'une lecture par deux radiologues indépendants. Cette double lecture n'est proposée que dans le dépistage que nous organisons. Lorsque la femme se fait dépister en dehors du programme organisé la mammographie n'est lue que par le radiologue de la patiente” ajoute le Docteur Franck LE DUFF, Directeur du CRCDC-CORSE.







Les chiffre en Corse



10 115 femmes (36.2%) sur 28 822 femmes éligibles au dépistage ont fait leur mammographie dans le cadre du dépistage organisé en 2018 contre 9 413 (33.7%) en 2017.

Ce taux est en légère progression (+2,5%)



La participation en Haute-Corse (43.7 %) est par ailleurs presque deux fois plus importante qu’en Corse du Sud (25.3 %).

Les femmes les moins réceptives à cette politique de prévention se situent dans les tranches d'âge 50-54 ans et 70-74 ans.



On constate néanmoins que beaucoup de femmes passent en dépistage individuel et ne profitent pas des avantages du dépistage organisé (2 avis sur les clichés de mammographie, suivi régulier, prise en charge,...).







Le programme







Ces événements permettront d’informer le public et de faire participer le plus grand nombre aux activités proposées mais aussi de récupérer des fonds pour les associations caritatives qui œuvrent tout au long de l’année pour combattre la maladie et ses conséquences :



• Le vendredi 27 septembre : Concert à 20h30 au théâtre de Bastia



• Le mardi 1er octobre : Conférence publique à 18h00 au Centre culturel Alb’Oru à Bastia



• Le dimanche 13 octobre : A Bastiaccia à partir de 8h00 place Saint Nicolas à Bastia



• Le samedi 26 octobre : Journée Octobre Rose avec le BASTIA HANDBALL de 10h00 à 19h00 au gymnase de l’Arinella