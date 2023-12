Octobre Rose : Les élèves du lycée Scamaroni à Bastia remettent un chèque de 2031€ à la Ligue contre le cancer

« Pour nous c’est énorme ce qu’ont réalisé ces jeunes » commente Claudine Legay, présidente du comité de Haute-Corse de la Ligue contre le cancer. « Le 19 octobre dernier ils ont organisé dans leur établissement toutes sortes d’animations dans le cadre d’Octobre Rose. Ils avaient notamment confectionné de jolis objets en tissu et des gâteaux. La vente a rapporté la somme de 2031 €. Cette cérémonie de remise de chèque était prévue fin octobre mais nous avions dû la décaler en raison du drame qui s’était déroulé à Arras ».

Satisfaction aussi de Jean-Martin Mondolini, proviseur de la Cité technique de Montesoro. « L’initiative de cette journée est à mettre à l’actif des sections Aide aux personnes, de la petite enfance aux personnes âgées, et Métiers de la mode. Les élèves se sont investis à fond dans cette action. La section restauration s’est jointe à eux aussi et tous étaient encadrés par des enseignants du lycée. Cette action s’inscrit aussi dans un partenariat durable que nous avons avec de nombreuses associations caritatives. Il y a une véritable culture de la solidarité dans notre établissement. Notre jeunesse est très sensibilisée et n’est pas ancrée dans l’individualisme ».

Cette belle somme va permettre au Comité de Haute-Corse de venir en aide à des familles ou à la recherche. « Durant cet Octobre rose et la forte mobilisation nous avons recueilli plus de 40 000 € lors d’une vingtaine d’actions » souligne Claudine Legay.