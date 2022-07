Nuits de la guitare de Patrimonio : Jean-Baptiste Guégan ce n’est pas que du Johnny

Malgré son immense succès, le garçon est resté simple, abordable, disponible, très sympathique. Les années de galère l’ont fait rester humble. Un chanteur qui aime s’accompagner à la guitare, indissociable pour lui de la scène.





Aujourd’hui, derrière le micro, c’est Jean-Baptiste Guégan. « Je suis déjà sorti de cette image de Johnny. Je lui rends hommage car il m’a aidé dans ma vie. J’en suis fan et fier de ça. Je ne me suis jamais pris pour Johnny. Je suis toujours dans le respect ». JB Guégan rend donc hommage à celui dont il était fan mais il interprète aussi ses propres chansons taillées sur mesure par le natif de Monticello.



Un troisième album est d’ailleurs en préparation et devrait sortir en octobre. « La 1ère fois que je suis venu en Corse, c’était pour voir Michel Mallory. Ça n’a pas été facile de le convaincre. Ce fut une rencontre extraordinaire et je suis tombé amoureux de la Corse. C’est d’ailleurs compliqué de ne pas revenir de temps en temps ici».