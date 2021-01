Nuit de la Saint-Sylvestre à Monticello : un octogénaire blessé par le ricochet d'une balle

Malgré la dangerosité de telles pratiques, il est de tradition la nuit de la Saint-Sylvestre de tirer des salves de mousqueterie pour saluer le passage d'une année à l'autre.

Cette pratique est bien évidemment interdite et dangereuse.

Jeudi soir, malgré les recommandations, un drame a été évité de justesse.

Au moment des douze coups de minuit, quartier Muratello a Munticellu, les premières salves de mousqueterie se sont faites entendre dans le ciel balanin.

Par curiosité, un homme âgé de 80 ans est sorti sur son balcon pour voir ce qui se passait.

C'est à ce moment là qu'il a ressenti quelque-chose l'effleurer au niveau de la poitrine.

Des membres de sa famille présents ont réalisé ce qu'il venait de se passer : une balle venait d'atteindre l'octogénaire par ricochet.

Immédiatement, par leurs propres moyens ils ont conduit la victime au Centre Hospitalier Calvi-Balagne.

Une plaie à la poitrine, sur deux ou trois centimètres nécessitait deux points de suture mais fort heureusement la radio ne décelait pas de trace d'ogive à l'intérieur.

Pour la victime et sa famille il ne restait plus qu'à prévenir les gendarmes qui se sont rendus sur place.

Le parquet a été avisé.

Tout se termine bien mais on est passé tout près d'un drame.



Calenzana : l'enquête se poursuit

Par ailleurs, comme cela a été relaté jeudi, sur la commune de Calenzana, un homme âgé de 28 ans a été la cible d'un tireur alors qu'il regagnait son domicile rue Case Nove.

Secouru par les pompiers, le jeune homme, qui portait la trace d'un coup de feu, était transporté par les pompiers au Centre Hospitalier Calvi - Balagne.

Les jours de la victime ne sont pas engagés.

Avisé, le Parquet de Bastia a ordonné l'ouverture d'une enquête pour "tentative d'homicide".





Enquête confiée à la Gendarmerie

Pour l'heure ces derniers poursuivent leurs investigations. L'auteur du coup de feu est activement recherché.