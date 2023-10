Nuit bleue : "les discussions entre le Gouvernement et les élus de Corse se poursuivront", assure le préfet

"Le processus de discussions engagé à l’initiative du Gouvernement avec les principaux élus de Corse se poursuivra, conformément aux orientations fixées par le Président de la République lors de son intervention devant l’Assemblée de Corse le 28 septembre dernier." c'est ce qui a affirmé ce mardi dans un communiqué le préfet de Corse, Amaury de Saint-Quentin.En réponse à ce que l'on a qualifié de "nuit bleue", le préfet a souligné que "les tentatives de déstabilisation de quelques-uns ne feront pas obstacle" aux discussions en cours. Il a estimé que l'intérêt de la Corse réside dans la démocratie et a ajouté que "face au retour de la violence clandestine, c'est dans la force de la démocratie que la Corse trouvera la voie de son avenir."

Le préfet a exprimé ses regrets en déclarant que "pour la première fois à ce niveau depuis 2012, la Corse a été frappée par des actions clandestines dirigées contre des biens immobiliers", comptant "à ce stade 31 actions confirmées dans 20 communes." Amaury de Saint-Quentin a aussi condamné "très fermement les dégradations et destructions commises au cours de cette nuit, qui portent préjudice à la Corse et aux Corses." et assuré que "les services d’enquête sont pleinement mobilisés, sous l’autorité du parquet national anti-terroriste, afin d’en identifier et d’en appréhender les responsables." Le préfet de Corse a donné instruction aux forces de l’ordre d’intensifier leur présence sur le terrain afin de garantir la sécurité de la population.