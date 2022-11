Nouvelle vague de Covid-19 : Élisabeth Borne appelle au port du masque dans les transports

Alors que le nombre de contaminations et d'hospitalisations est en augmentation ces dernières semaines, Élisabeth Borne a évoqué mardi 29 novembre une "nouvelle vague". Pour tenter d'endiguer le phénomène, la Première ministre a alors appelé les Français à remettre le masque, notamment dans les transports.



"Je lance un appel solennel : respectons les gestes barrières, portons le masque dès que nous sommes avec des personnes fragiles ou dans des zones de promiscuité comme les transports en commun." a indiqué Élisabeth Borne dans l’hémicycle "Ce sont des petits gestes qui sauvent des vies », a-t-elle ajouté. « Cette nouvelle vague nous le rappelle : le virus n’a pas disparu, l’épidémie frappe encore, tue encore", a-t-elle assuré.



Appel à la vaccination

Alors que l’hôpital subit une forte pression en raison de l’épidémie de grippe et de bronchiolite, le gouvernement s’inquiète du faible taux de vaccination de Covid-19. " Vaccinez-vous cela vous protège, cela protège votre hôpital ", a-t-elle insisté.



Elle s’est également prononcée à nouveau contre la réintégration des soignants non-vaccinés, demandée par plusieurs groupes d’opposition "J’assume de refuser de faire passer les manœuvres politiques avant la science et de ne pas soutenir des mesures purement démagogiques ", a-t-elle ajouté.