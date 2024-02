Nouvelle énergie, le parti de David Lisnard veut s'implanter davantage en Corse

Une vingtaine de personnes se sont réunies dans la salle de conférence de l'hôtel Port-Toga à Bastia, le jeudi 22 février répondant à l'invitation lancée par Pierre Alessandrini, désigné par David Lisnard comme le "relais" local de son partiqui, à trois ans de l'élection présidentielle, cherche à implanter localement ses idées et son parti politique, tout en cherchant à recruter de nouveaux adhérents.

L'objectif principal de cette réunion était de promouvoir la notion de "débureaucratisation", un concept que le candidat de David Lisnard, souhaite mettre en œuvre, visant à simplifier les procédures administratives. Selon Pierre Alessandrini, il s'agit de placer la performance publique au cœur du projet politique. Il déclare : "Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une panne phénoménale, malgré les impôts et les prélèvements obligatoires toujours croissants, nous constatons des services publics défaillants, que ce soit dans le domaine de l'éducation, de la santé ou de la sécurité. Il est impératif de rapprocher les décideurs du terrain, de les rendre davantage responsables, de promouvoir une logique de service au sein de l'administration et de renouer avec des résultats concrets".

Au cours de la soirée, Pierre Alessandrini a abordé diverses thématiques, tant nationales que locales, telles que le logement, la santé ou l'éducation, dans le but de captiver son audience. Malgré les efforts déployés, une partie de l'assemblée semblait à la fois séduite et perplexe. Une participante a exprimé : "Je quitte cette réunion avec le même état d'esprit qu'à mon arrivée. J'ai écouté vos arguments pendant deux heures, mais je n'ai pas l'impression que vous m'ayez proposé quelque chose de plus concret que les autres". Néanmoins, elle repartira avec un formulaire d'inscription dans son sac, signe d'un intérêt potentiel pour les idées présentées.

Pierre Alessandrini souligne l'importance de remporter la bataille des idées, bien avant les victoires politiques, en citant même l'appui du Premier ministre à la débureaucratisation. Le parti Nouvelle Énergie, qui compte 10 000 adhérents à jour de cotisation, doit annoncer prochainement ses prochaines initiatives en Corse. Pierre Alessandrini espère multiplier les réunions de terrain dans les trois prochaines années afin de donner un élan à la campagne de David Lisnard et de mobiliser l'opinion publique. Il affirme : "Nos prochaines réunions seront thématiques et se tiendront dans toute la Corse. Nous chercherons également à dialoguer avec les élus locaux, convaincus que notre message peut résonner à l'échelon local avant de s'adresser au niveau national".