Nouvelle défaite de l'AC Ajaccio Futsal ce dimanche au Palatinu

Au moment du retour aux vestiaires, le score était de parité, reflétant l'intensité de la lutte sur le terrain.

La seconde mi-temps a vu Kelson inscrire un triplé pour l'AC Ajaccio, portant l'équipe en tête avec un score de 3-2. Cependant, un tournant inattendu a bouleversé le cours du match. Une occasion de Madrouga, arrêtée sur la ligne de but par un joueur ajaccien, a été controversée et a abouti à un but non valable accordé par l'arbitre, permettant à Hérouville d'égaliser.