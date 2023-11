Nouvelle centrale électrique du Vazzio : la CAPA trouve le temps long

L’énergie était largement au cœur des débats du Conseil Communautaire de la CAPA hier soir, avec un rapport particulièrement attendu concernant la demande environnementale du projet de construction de la nouvelle centrale électrique du Ricanto. L’enquête publique étant close, la CAPA se devait de donner un avis, l’ancien projet de la centrale ayant été révisé en 2019 à la demande de l’État et de la Collectivité de Corse avec une puissance réduite de 250 MW à 130 MW. Pour Caroline Corticchiato, Vice-Président de la CAPA, déléguée à la transition écologique : « Il est grand temps de tourner la page du fioul et d’autres polluants. À cet égard, le projet proposé améliore les impacts environnementaux. Il est important de préciser que notre préoccupation est la maîtrise de l’énergie et des nouveaux modes d’approvisionnement en énergie pour assurer un développement durable sur notre territoire. C’est un sujet complexe. Nous avons également d’autres projets de mise en œuvre d’énergies renouvelables sur notre territoire, avec par exemple la création d’une ferme photovoltaïque sur le site de Saint-Antoine dans le but de diversifier nos sources d’approvisionnement. C’est un début et notre ambition est d’aller plus loin ».



La future centrale du Ricanto sera composée d’une centrale à moteurs composée de 8 moteurs thermiques, nouvelle génération semi-rapides de 16 MW unitaires d’une puissance totale de 130 MW et d’un parc à combustible liquide (PACL) issu d’une rénovation et d’une mise aux normes du parc à combustible existant de la centrale du Vazzio. « La création de cette centrale devrait nous apporter toutes les garanties en termes d’approvisionnement énergétique et sanitaire pour les habitants du Grand Ajaccio » a ajouté Danielle Antonini, membre de l’opposition et favorable au nouveau projet. Laurent Marcangeli a quant à lui regretté le temps d’exécution : « Que c’est long ! Depuis 1992, nous avons atteint l’obsolescence programmée de la centrale du Vazzio. C’est un sujet qui a agité le début public local. EDF dispose depuis 2014 de l’espace nécessaire pour construire cette centrale. Nous avons une problématique de pollution connue et reconnue avec un équipement vieillissant. En période estivale ou hivernale, nous sommes toujours dans la crainte de dysfonctionnements. Sur un sujet aussi fondamental, nous avançons de manière très lente. Cela commence à être pénible pour la gestion des affaires publiques. C’est quelque chose d’indispensable. Nous vivons aujourd’hui avec des installations d’un autre âge ». Etienne Ferrandi, le maire d’Alata, a quant à lui d’autre part regretté « le sous-dimensionnement de l’installation par rapport à ce qui était prévu avant 2019 ».



Logement social : la CAPA passe en mode flux

Outre la centrale, mais toujours concernant les énergies, la CAPA a réalisé une étude de planification et de programmation énergétique ambitieuse. Pour Stéphane Sbraggia, le Président de la CAPA, « ce rapport le reflet de notre volonté d'embrasser la décentralisation énergétique. Dans le sillage de la tendance mondiale, la CAPA s'inscrit de manière déterminée dans cette dynamique. Notre objectif ultime est clair : atteindre le plus d’autonomie énergétique possible des bâtiments publics d'ici 2030, grâce à une stratégie énergétique robuste, des partenariats solides, et une intégration judicieuse des énergies renouvelables dans notre développement urbain. Ces rapports ne sont pas de simples documents administratifs ; ils incarnent notre détermination à bâtir un avenir énergétique, économique, et environnemental plus prometteur. Ils tracent la voie d'une politique volontariste qui répond aux besoins actuels tout en préservant la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».



Autre sujet à l’ordre du jour, le logement, avec le passage en gestion des flux concernant les logements sociaux, comme l’explique David Frau, le Vice-Président de la CAPA et du CIAS : « Nous avons toujours eu une politique incitative en matière de logement social. Nous voulons du logement social sur le Grand Ajaccio. On ne peut pas se substituer aux bailleurs sociaux. Nous les appelons à créer du logement social pour faire face à la demande. Il y a sur Ajaccio plus de 5 000 demandes pour 3 000 logements sociaux. Nous avons été précurseurs en la matière. Nous avons mis en place une cotation pour fixer les critères d’attribution pour que tout le monde soit traité de la même façon. Grâce à ce passage en mode flux, nous allons avoir un pourcentage de chaque bailleur tous les ans ».



Autre sujet sensible, celui des déchets. Un avis favorable a été rendu concernant le projet de Plan territorial de prévention et de Gestion des déchets assorti cependant d’une condition, évoquée par Etienne Ferrandi, le Maire d’Alata, et rapporteur : « Le dimensionnement du centre de tri et de valorisation du bassin ajaccien devra être défini en concertation, avec les EPCI concernés, le Syvadec, l’État et l’OEC, sur la base de données actualisées au lancement de l’opération ».