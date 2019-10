Nouvelle campagne de partenariat à l'Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne

#1 NOTRE MAGAZINE RENCONTREZ-VOUS, NOTRE PLAN DE VILLE



Edité à 10 000 exemplaires pour le magazine et 50 000 pour le plan. Distribués dans tous les espaces d’accueil et d’information de l’Office de Tourisme : Calvi : Citadelle/Algajola/Galeria et sur toutes les opérations promotionnelles



#2 NOTRE SITE INTERNET BALAGNE, NOS APPLICATIONS



Toutes les informations et services de notre destination en français et anglais (pour 2020) : découverte, expériences, agenda, vente en ligne de séjours, activités hébergements produits boutique, blog So Balagne, téléchargement en ligne de brochures



Nos deux applications strada musicale sur le patrimoine et les savoir-faire, notre application So Balagne sur l’ensemble de la microrégion avec remontée géo-localisée des partenaires.



#3 LES RESEAUX SOCIAUX CALVI-BALAGNE TOURISME



Diffusion de votre actualité, promotion, concours, bon plan sur nos pages facebook, instagram, …



Et notre blog professionnel calviprotourisme



#4 NOS BORNES D’INFORMATION TOURISTIQUE ET NOS ECRANS DYNAMIQUES



Diffusion de votre activité sur nos bornes digitales installées dans les 14 communes Calvi-Balagne



Et sur nos 4 écrans dynamiques au cœur de nos espaces d’accueil (Calvi/citadelle/Algajola/galeria) qui accueillent plus de 230 000 visiteurs .



#5 NOS ESPACES D’ACCUEIL, NOTRE PRESENCE OUTDOOR SUR LES FOIRES RURALES



Aménagement libre-service consacré à vos flyers dans nos 4 bureaux d’information touristique

Accueil croisières sur le port de Calvi

Accueil hors les murs : Foire de Sainte Restitude, Foire de l’olivier, Foire de l’Amandier, Foire du pain



#6 SALONS ET WORKSHOP

Représentation de votre activité sur les marchés français et européens en collaboration avec l’ATC et le Cluster Littoral d’ATOUT France dont l’Office est partenaire depuis 20 ans







#7 PRESSE ET INFLUENCEURS



Accueil de journalistes et influenceurs sous forme d’éductours, achats d’espaces, de publi-rédactionnels, et mise à disposition de notre photothèque et vidéothèque



#8 EXPERTISE DU TERRITOIRE MARQUE QUALITE TOURISME



L’Office de Tourisme existe depuis 33 ans. Il est au service de la promotion et du développement touristique de Calvi et de sa région ; son équipe compte 9 permanents et 11 saisonniers. Les compétences de l’Office sont reconnues et distinguées par la marque Qualité Tourisme et le classement en catégorie 1.



#9 CLASSEMENT DES MEUBLES DE TOURISME



L’Office est habilité à effectuer les visites de classement des meublés de tourisme. Près de 200 propriétaires ont fait appel à l’Office de Tourisme depuis 2010



#10 COMMERCIALISATION DE VOTRE ACTIVITE



Nous fonctionnons comme une agence réceptive avec la vente de produits simples ou combinés en ligne ou au comptoir pour les individuels ou les groupes. Notre plus- value : la connaissance du territoire, la flexibilité, la réactivité et le contact humain.



PERMANENCES ET RENDEZ-VOUS PERSONNALISES





L’Office de Tourisme se rend dans votre commune



Permanences :



Mercredi 23 octobre 9h00-12h00 Bureau d’Information Touristique de Galéria



Jeudi 24 octobre 9h30-12h00 au Bureau d’information touristique d’Algajola



Vendredi 25 octobre 9h00-12h00 Espace public numérique, place de la mairie de Calenzana



D'autres dates à venir



Vous reçoit à l’Office de Tourisme sur rendez-vous



du lundi au vendredi de 9h00-12h00 14h00-18h00







se rend sur place dans le cadre d’un rendez-vous personnalisé







Coordonnées : Office de Tourisme Intercommunal Calvi-Balagne



Chemin de la plage Port de plaisance



20260 CALVI



Contact : 04 95 65 16 67



Monique Le Hen : contactpro@calvi-tourisme.corsica



Isabelle Mottin-Simeoni : resa@calvi-tourisme.corsica