Nouveau variant, relâchement : doit-on s'inquiéter du rebond de l'épidémie de Covid-19 en Corse ?

- Comment expliquez-vous cette reprise de l’ épidémie ?

- On a à faire à un virus de plus en plus transmissible avec des personnes qui ne sont pas toutes immunisées . Le vaccin protège des formes graves , mais ne permet pas d ’empêche r la transmissibilité, donc le système immunitaire n’est pas capabl e de bloque r le virus, ce qu i assu re sa survie. Pour le moment, le niveau d’hospitalisations n’a pas augmenté, même si on s’attend à ce que ça arrive avec les personnes fragiles , celles qui n’ont pas été vaccinées ou n’ont pas contracté le virus.



- Peut -on parler donc parler d’un vrai rebond épidémique ?

- Au regard des courbes, oui. Les cas positifs par jour avaient beaucoup diminué et maintenant cela repart. La dynamique fait vraiment penser à un rebond épidémique.



- Doit -on craindre le variant BA.2 ?

- Il est plus transmissible, il domine aujourd’hui, mais il n’est pas plu s virulen t. Il n’y a pas plus de formes graves .



- Quel est le scénario le plus plausible pour la suite ?

- Vu la dynamique, on va continuer à augmenter . On a cru arriver à un plateau ces derniers jours, mais c’est reparti à la hausse donc on n’a pas atteint le pic épidémique.





- A votre avis, en France, les mesures ont été levées trop rapidement ?

- Oui, très clairement . Avec l’ assouplissement des mesures barrières, o n va avoir plus d e contamination s, le virus va forcémen t plu s circuler. Après, il arrive à un moment où il faut apprendre à vivre avec le virus. Chacun doit pouvoir estimer les moments où le masque est préférable de façon à continuer à limiter sa circulation.



- Le président de la République a évoqué dernièrement un retour au masque. Doit -on craindre de nouvelles mesures ?

- Les mesures seront de toute façon les mêmes : le masque et les gestes barrières. On a appris maintenant à se les approprier.



- À présent , on ne peut plus parler de virus saisonnier ?

- Le virus saisonnier va mettre du temps à s’implanter si tenter qu’il s’implante puisqu’il circule même quand il fait chaud . Il y a toutefois des températures plus favorables à la transmission. Sa transmissibilité est plutôt liée au niveau d’ immunisation de la population.



- La campagne vaccinale en Corse semble à l'arrêt, faudrait-il la reprendre ?

- Les gens dont la deuxième dose date d’il y a fort longtemps font partie de la population la plus à risque au niveau des contaminations . Il y a tout de même une immunité cellulaire qui limite les formes graves , mais ils participeront à l ’augmentatio n du niveau de transmission. À présent il faut savoir ce qu’ on est prêt à accepter. Est-ce que nous allons arriver à un schéma du type grippe avec une vaccination des plus fragiles et accepter ses virus qui circulent ? Ce qui est important c’est d’avoir une immunisation de la population. Il faut aussi surveiller l’ évolution du virus de façon à empêcher au plus tôt l’émergence de nouveaux variants.