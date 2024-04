Nouveau projet culturel d'Altaleghje : "Scoprà u vivu" pour sensibiliser à l'urgence climatique

9h30 : Rendez-vous devant le monument aux morts de Serra di Scopamène pour une randonnée jusqu’à Cuciurpula sur le sentier “A strada di Rinucciu” en compagnie de Benjamin Basset, accompagnateur en montagne et arboriste-élagueur. Il abordera les enjeux de la gestion du patrimoine arboré, notamment le rôle de l’homme.Pique-nique à emporter.15h00 : Au Moulin de Serra di Scopamène, projection du film retraçant les entretiens réalisés lors de la visite du sentier de Cuciurpula lors du Festival Lire le Monde 2023. Parmi les intervenants : Jean-Paul Rocca Serra (maire de Serra di Scopamena), Kewin Pêche-Quilichini (archéologue, directeur du musée de Levie), Dominique Mansion (plasticien, auteur et illustrateur naturaliste, créateur de jardins), Geneviève Michon (ethno-botaniste) et Jérôme Gaillardet (professeur à l’Institut de physique du globe de Paris et membre de l’Institut universitaire de France, géochimiste). Images par Camille de Chenay, montage par Hervé Costa – Durée : 20 minutes. Cette projection sera suivie d’une brève présentation de Laetitia Carlotti, artiste plasticienne et ouvrière du paysage, sur les principes des ateliers de pratiques artistiques dans le paysage.16h30 : Rencontre avec Jérôme Gaillardet autour de son livre “La Terre habitable ou l’épopée de la zone critique”, éditions La Découverte. Modération par Sandra Alfonsi. Le livre explore notre relation à la Terre et propose des pistes pour une connexion respectueuse et durable avec notre environnement. Il met en lumière la zone critique, cette interface entre le ciel et les roches où se joue l'équilibre de la vie sur Terre.17h00 : Projection du film « La puissance de l’arbre » de Jean-Pierre et Anna Duval, avec Ernst Zürcher – Durée : 90 minutes. Ce documentaire met en avant les 36 arbres les plus remarquables de Suisse par leur taille, leurs vertus, leur histoire ou leur symbolique. Ernst Zürcher, agroforestier et membre du conseil scientifique de la fondation Zoein, dévoile les secrets de ces gardiens essentiels de notre planète.