Nouveau look pour le personnel d'Air Corsica

Crée en 1999 par la maison Guy Laroche, les uniformes des personnels navigants et commerciaux d'Air Corsica sont régulièrement adaptés et modernisés pour permettre aux employés de la compagnie de travailler dans les meilleures conditions , tout en restant "résolument tendance et chic", comme l'a souligné la présidente du conseil de surveillance, Marie-Hélène Casanova-Servas, ce lundi 21 février à Ajaccio à l'occasion de la présentation des nouveaux uniformes, transformés pour s'adapter l'identité visuelle d'Air Corsica.



"Première présidente du Conseil de Surveillance dans l’histoire de la compagnie, je prête peut-être plus d’attention que mes prédécesseurs à l’élaboration des uniformes des salariés, que je souhaitais voir monter en gamme. - a indique Marie-Hélène Casanova-Servas selon laquelle les équipages et personnels d’escale sont les ambassadeurs les plus visibles de notre compagnie. Pour l'avocate "l’actualisation de leurs tenues fait partie de la stratégie marketing de l'entreprise. Ces uniformes répondent également à nos préoccupations visant à donner toujours plus de style et de confort dans le travail des salariés qui sont en contact avec la clientèle."



Pour moderniser les uniformes Air Corsica a fait appel à la créativité insulaire pour la conception des accessoires et c’est la jeune équipe d’OIA Creazione qui a imaginé un nouveau foulard féminin, dont les motifs, associent l’image de la compagnie à celle de de l'ile et de son milieu naturel.

Les nouvelles coupes et matières et le nouvel accessoire ont été dévoilés ce lundi à l'aéroport Bonaparte où un équipage de la compagnie a participé à une séance photo réalisée par les photographes Rita Scaglia et Armand Luciani.













d'accessoires