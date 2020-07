Nouveau gouvernement de Jean Castex : Eric Dupond-Moretti Garde des Sceaux

Né à Maubeuge, c’est l’un des avocats les plus médiatiques de France.

Surnommé « Acquitattor », le juriste n’a pas la langue dans sa poche et n’hésite souvent pas à donner ses opinions sur la politique des gouvernements successifs ou même localement. On se souvient qu’il avait soutenu Martine Aubry aux municipales de 2008 et lors des primaires socialistes de 2011.

Aussi décrié que respecté, le nouveau ministre de la Justice ne va certainement pas laisser indifférent. D’autant que ces derniers mois, les avocats n’ont pas manqué de se mobiliser contre la réforme des retraites mais aussi contre les différentes réformes récentes de la justice.





On rappellera qu'il fut notamment le défenseur, avec Gilles Simeoni, d'Yvan Colonna.

C'est ce que souligne Core in Fronte.

" Eric Dupond-Moretti, ancien avocat d'Yvan Colonna, nommé Garde des Sceaux au ministère de la Justice.

Nous lui rappelons, d'ores et déjà, que la question des prisonniers politiques fait partie intégrante de la recherche d'une solution au problème national corse" écrit Paul-Felix Benedetti dans un post Facebook.



A noter par ailleurs que Marlène a été nommée ministre délégué à la citoyenneté au sein d'une équipe gouvernementale qui ressemble beaucoup à la précédente !