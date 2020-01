Nouveau bac : pour Julie Benetti, le temps n'est plus à la contestation

- Mardi dernier des élèves du Laetitia et ce lundi des élèves du lycée de Vincensini de Bastia ont déserté les épreuves communes de contrôle continu(E3C). Quelles vont être les conséquences ?

-Une session de remplacement sera organisée pour les élèves du Laetitia qui veulent passer leurs épreuves du baccalauréat. A charge pour eux de se présenter dès demain mardi pour la prochaine épreuve programmée. En revanche, pour ceux qui refusent de se présenter aux épreuves, la réglementation s’appliquera.



- Jeudi et vendredi sur décision du rectorat les élèves de Première n'ont pas passé leurs épreuves communes de contrôle continu. Quand pourront-ils les rattraper ?

- Nous avons décidé avec les chefs d’établissement de différer les E3C de langues vivantes et de mathématiques qui étaient prévues les 23 et 24 janvier dans trois lycées de l’Académie du fait du mouvement national de grève et pour ne pas perturber le bon déroulement des épreuves. Les proviseurs des trois établissements concernés (Laetitia Bonaparte d’Ajaccio, Giocante de Casabianca et Paul Vincensini de Bastia) ont d’ores et déjà arrêté les dates auxquelles les épreuves reportées se tiendront. Ce sera dans la semaine du 3 février. Les élèves en ont été informés et vont recevoir leurs convocations.



- Vous avez, déjà, expliqué sur CNI les aspects positifs de ces épreuves et de cette réforme. Mais les enseignants ne sont pas du même avis.

- Chacun est libre de ses opinions. Je note simplement que la Corse avait été épargnée en juin dernier lors de la session du baccalauréat 2019 par les mobilisations qu’avaient connues la plupart des académies sur le continent. La réforme du bac a été adoptée il y a maintenant plus de 18 mois. Elle s’applique depuis la rentrée 2018 en classe de seconde et cette année en classe de 1ère. Il n’est plus temps de vouloir la remettre en cause.



- Avec toutes ces protestations comment envisagez-vous la suite des E3C en Corse ?

- De façon sereine. Aucune difficulté n’a été relevée dans cinq des sept établissements qui avaient programmé aujourd’hui des E3C. Tous leurs élèves ont composé. Les épreuves se tiendront dans tous les établissements selon le calendrier prévu.