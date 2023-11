Norbert Paganelli remporte le 1er prix de la section corse du prestigieux concours de poésie "Lungoni"

- Norbert Paganelli, vous voilà lauréat d’un prix hors de l’île, quelle importance cela revêt-il pour vous ?

- Être lu et reconnu fait toujours plaisir mais un prix reste un choix humain situé dans le temps et dans un certain contexte...Il faut donc relativiser et garder la tête froide. Il pourrait suffire de changer un seul membre du jury, d'adjoindre un autre participant pour que le choix final soit différent. Restons donc modeste et respectueux pour les organisateurs comme pour ceux qui ont participé.



- Les appels à textes et les prix se font de plus en plus nombreux…c’est important aussi ?

- Oui car ils ont pour fonction d'entretenir la flamme, de stimuler poètes et écrivains, de permettre des rencontres, des échanges...autant de choses bien utiles en ces temps où la poésie peine à se faire entendre et est, bien souvent, boudée par les médias....





- Pas par tous les médias quand même…Mais pourquoi selon vous cette sorte de mise à l'écart de la création poétique ?

- Les causes sont multiples mais nous pouvons en discerner deux principales. Tout d'abord, la poésie est complètement extérieure au monde marchand à un moment où la marchandisation du monde est totale. Elle n'est pas tangible, ne pèse pas financièrement, dans une époque qui exige du "palpable" pouvant donner lieu à ces fameuses "petites phrases" dont le monde médiatico-politique est friand. Ensuite, il faut bien dire que le poète succombe, souvent, à l'image baudelairienne de l'être ayant "des ailes de géant qui l'empêchent de marcher". Cette image est désastreuse et bien des poètes en sont victimes. Ils regrettent l'absence de notoriété de la poésie tout en s'en félicitant puisqu'elle serait la preuve de sa valeur intrinsèque...Nous sommes donc dans un cercle qui n'a rien de vertueux.



- Poésie, prose… deux pratiques distinctes ?

- Il n'y a pas de coupure nette entre les deux pratiques mais la poésie dit en peu de mots ce qu'a du mal à expliciter la prose. Elle énonce des sortes de vérités avec une économie de moyens et, lorsque la réussite est au rendez-vous, ces vérités font "tilt" dans la conscience des hommes en l'incitant à l'introspection source de sagesse.

La cérémonie de remise des prix de cette 28ème édition du « Prix de la poésie Lungoni » a eu lieu à Santa Teresa Gallura, en présence du président de la manifestation Piero Bardanzellu, des membres du jury, présidé par Piero Bardanzellu. Alain Di Meglio était présent pour la section corse. Pour cette section corse, le premier prix et la plaque J.B. Stromboni est revenu au poète, Norbert Paganelli. Dans la même section, Jean Frédéric Terrazzoni, de Bonifacio, a obtenu le 2ème prix et Stéphane Conca, d'Ajaccio, le 3ème. Rencontre avec le lauréat.