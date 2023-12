Église Saint-Jean :

18h00 : Messe solennelle accompagnée de la crèche vivante. 22h30 : Messe solennelle de la nuit de Noël.



Église de Cardo :

20h00 : Messe solennelle avec la participation d'une crèche vivante.

Église Sainte-Marie :

23h00 : Messe solennelle pour la nuit de Noël.



Église Saint-Jean : 11h00 : Messe du Saint Jour de Noël.



Ces célébrations, marquées par la solennité et la présence de crèches vivantes, offriront aux fidèles et aux habitants de Bastia l'occasion de se recueillir et de partager la joie de Noël dans un esprit de communion.