Nicolas Sarkozy à Ajaccio : "je resterai fidèle à la Corse"

« Je n’ai rien à leur dire. Il y avait 10 personnes énervées et mal élevées qui ont essayé de perturber une signature sans y arriver. Il y en a plusieurs centaines qui y ont fait la queue pendant des heures, pour que je leur signe mon livre. J’aime la Corse et les Corses et je ne les confonds pas avec une poignée d’extrémistes » a déclaré Nicolas Sarkozy, l’ancien président de la République, à la sortie de près de deux heures de dédicaces, à propos d' incidents qui ont éclaté avec des militants de « Core In Fronte ».

Il était 15 heures quand la dizaine de sympathisants du mouvement nationaliste sont parvenus aux abords de l’escalator de l’espace culturel du Grand Leclerc de Sarrola, menant à l’étage où était installé Nicolas Sarkozy pour dédicacer son dernier livre très attendu : « Le temps des combats ». Ils entendaient protester contre sa venue en y bloquant l’accès. Très vite, la tension est montée avec la présence en nombre des forces de l’ordre. François Padrona, le patron du Centre Commercial a tenté personnellement d’apaiser la situation et de dissuader les militants de perturber l’évènement, annoncé il y a quelques jours. En vain.

En effet, dès hier, le parti nationaliste entendait protester contre la venue de l’ancien président « qui n’est pas le bienvenu en Corse. Il représente depuis longtemps, avec son mentor Charles Pasqua, le mépris et la répression contre la lutte du peuple corse. Il symbolise aussi la traque, l’arrestation et le déni de la présomption d’innocence d’Yvan Colonna, en 2003, mort depuis dans les geôles françaises. Il demeure l'un des personnages qui avait juré à la famille Erignac qu’Yvan Colonna ne sortirait jamais de prison ».



Sous les yeux ébahis de plusieurs centaines de personnes, qui faisait la queue ou simples clients du magasin, les militants nationalistes étaient alors expulsés manu militari au terme d’une longue échauffourée.

Une fois le calme revenu, la séance de dédicace a pu se dérouler en présence de plusieurs centaines d’admirateurs de l’ancien homme politique. Jeunes, vieux, insulaires mais aussi de nombreux touristes comme Hélène, une nordiste de passage avec sa famille en Corse, qui n’en revenait pas : « Je suis une inconditionnelle de cet homme. Pour moi, il a été le meilleur Président sous la 5e république. J’ai appris par hasard qu’il serait ici pour dédicacer son livre, au moment même où je suis en vacances à Ajaccio. Nous sommes donc naturellement venus à sa rencontre. C'est un véritable coup de chance !"

Au total, près de 600 personnes ont pu échanger verbalement, prendre des photos et obtenir la dédicace de l’ancien Président. Exténué au terme d’une séance de près de deux heures, Nicolas Sarkozy pouvait donner son sentiment sur les négociations actuelles entre le gouvernement et les élus de l’Assemblée : « La Corse n’est pas un dossier pour moi. C’est une île que j’aime avec une histoire, une culture, avec des gens que je connais très bien, des gens de la montagne qui aiment leur territoire. Ils ont certes des revendications identitaires, mais ils souhaitent rester dans leur immense majorité au sein de la République française. La Corse, c’est une affaire de cœur et de fidélité. Vous ne pouvez pas traiter les problèmes de cette île de façon administrative » avant d’évoquer ses rapports avec Gérald Darmanin, qu’il adoube dans son livre : « Nous avons échangé avec lui concernant l’avenir de la Corse, mais moi je ne suis plus aux affaires, mais je lui donne toute ma confiance dans la gestion de ce dossier. La Corse, j’y suis venu des centaines de fois. Cela a toujours été un bonheur pour moi et elle m’a toujours manifesté sa confiance et son attachement. Les centaines de personnes qui sont venues cet après-midi l’ont encore démontré. Je resterais fidèle à la Corse et j’y reviendrais avec plaisir ».

Avant d’y revenir, Nicolas Sarkozy va maintenant poursuivre la promotion de son livre, qui connaît un vif succès partout dans l’hexagone, et figure même désormais en tête des ventes de plusieurs enseignes depuis sa sortie officielle samedi 19 août.