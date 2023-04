Nicolas Idier, inspecteur général de chinois, visite les établissements scolaires corses

Thème de la conférence de ce mardi à Bastia : « Langue chinoise, langue du monde ». Et Nicolas Idier d’expliquer : « On a parfois tendance à limiter une langue à ses frontières administratives. Or le chinois, comme toutes les grandes langues, comme la langue française par exemple, va bien au-delà. Nous sommes 68 millions de français et pourtant le français est parlé par plus de 323 millions de locuteurs à travers le monde. Ce qui montre bien que la langue française dépasse très largement les frontières du pays et c'est ça qui fait une langue monde. Le chinois c'est la même chose. La Chine évidemment reste le pays où il y a le plus grand nombre de locuteurs de chinois mais on retrouve la langue chinoise dans l'ensemble du monde sinisé. Evidemment à Taïwan, mais aussi à Singapour et c’est peut-être moins connu en Malaisie. On retrouve également la langue chinoise dans l'ensemble des communautés chinoises à l'étranger, sur les cinq continents. C'est une langue des cinq continents. Le Chinois est un peu le latin et le grec du monde asiatique puisqu'on retrouve des éléments dans l'histoire de la langue japonaise, de la langue coréenne, de la langue vietnamienne ».

Nicolas Idier lors de son intervention devant les élèves a tenu à faire passer un message : « J’attends de vous que vous soyez acteurs des relations franco-chinoises, donc de vous emparer de la langue. Une langue qui a été au cœur du voyage du Président Emmanuel Macron ces derniers jours avec notamment cette déclaration conjointe et l’article 29 : La France et la Chine réaffirment l’importance qu’elles attachent à la coopération sur l’enseignement de la langue de l’autre, par laquelle se forgent l’amitié et la compréhension mutuelles ».





Ecrivain, Nicolas Idier a publié plusieurs livres, le dernier en date étant « Dans la tanière du tigre », un livre consacré à l’Inde.

« L’Inde et la Chine sont deux pays qui constituent une grande part de notre avenir, de notre avenir global. On a tendance à dire souvent que la Chine est politique, que l'inde est religieuse, opposant un peu par une dichotomie étrange les deux pays. Je suis parti d'un autre principe. Je pense que l'Inde est puissamment politique et que la Chine finalement voit la politique par le prisme religieux. J'ai tenté dans ce livre de mieux comprendre avant tout l'Inde, politique, mais également la Chine et son contact avec une forme de religion politique ».

Après le lycée Giocante, Nicolas Idier et Shai-Ing Ho se rendront au collège et lycée Jeanne d’Arc à Bastia et Fesch à Ajaccio. « Pour perspective de la discipline, nous avons fait un projet innovant qui est - Découverte de la langue et de la culture du monde chinois - qui dans un dispositif inédit, associe des élèves issus de l’ensemble des niveaux et filières du lycée, de la seconde au post-bac » précise Shai-Ing Ho.