Nicolas Castanier (Bastia XV) : "Le rugby est plus qu’un sport"

À seulement 31 ans, Nicolas Castanier incarne la force tranquille dans les rangs de Bastia XV. Cette tranquillité se manifeste à travers ses multiples engagements, que ce soit en tant qu'effaroucheur à la base aérienne 126 de Solenzara, en tant que pompier volontaire au SDIS 2B, ou bien sûr, dans sa passion dévorante pour le rugby. Son parcours révèle une détermination inébranlable, une capacité de résilience exemplaire, une humilité marquée, et un attachement indéfectible au concept de collectif. Pour lui, il n'y a pas de compromis, c'est tout ou rien.



Un engagement qui vient de loin

Nicolas a tracé sa voie dès l'âge de 19 ans, préférant suivre sa vocation altruiste plutôt que de se conformer à des sentiers conventionnels. Sa décision de devenir pompier volontaire, malgré les obstacles rencontrés, reflète sa détermination inébranlable et son engagement envers autrui.

Initié dès son plus jeune âge par son père, Nicolas a embrassé le rugby comme un mode de vie. Ses pas l'ont mené à travers différents clubs de Corse, vivant les hauts et les bas de ce sport exaltant. Malgré les défis rencontrés, il a choisi de rester fidèle à Bastia XV, incarnant ainsi l'esprit de camaraderie et de solidarité qui anime le club.



Une fidélité à Bastia XV

Nicolas incarne l'âme du rugby, où le collectif prime sur l'individu, où l’ego n’a aucune place. Trois fois par semaine il effectue le trajet depuis la Plaine Orientale pour être assidu aux entrainements. Sur cette saison 2023-2024, il démontre sa polyvalence, ancien demi de mêlée, désormais trois quart, il cumule la vitesse et la vision du jeu vision lui permettant de s'adapter à toutes les situations. Son engagement va au-delà du simple jeu. Il exprime le désir de voir son club prospérer, de développer une ambiance encore plus solidaire et accueillante pour tous. D’ici là, il reste fidèle à son équipe, il croit en l'avenir du rugby à Bastia, malgré les difficultés de recrutement et toutes les contraintes qui entravent le chemin vers le succès.

Des contraintes qu’il domine pour continuer à aller de l’avant. Au-delà de l’engagement un véritable fil rouge dans son existence sur et en-dehors du terrain.