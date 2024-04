Nettoyer une plage plutôt qu'être en colle : le pari vert du collège de Saint-Florent

“On est mieux ici, on respire mieux et puis on contribue un peu à assainir la planète, ça fait du bien” raconte à l’AFP Loan Cardi, 13 ans, l’un des sept étudiants armés de gants et de sacs poubelles qui sillonnaient la plage d’Olzo mercredi après-midi, ramant joyeusement sous l’œil attentif de leur conseiller principal. de l’éducation. "Je me sens un peu utile, un peu plus qu’en salle de garde en tout cas" concède cet élève de quatrième année puni pour avoir joué à l’ordinateur en cours de technologie. “Nous récupérons les mégots de cigarettes, le plastique et les morceaux de verre”ajoute Lilian Antonetti, 11 ans, élève de 6e, « coincé » pour avoir craché sur un camarade de classe qui le dérangeait. “C’est mieux d’être dehors que dans la salle d’étude où tu ne fais rien, tu as chaud, alors que là-bas tu te sens bien, tu peux rire avec tes amis” décide-t-il, regrettant néanmoins de ne pouvoir se rendre à son entraînement de football à cause de cette sanction.



Nicolas Villaret-Pesquié, élève de 3e de 14 ans, chargé de la collecte des mégots de cigarettes, “c’est bien de dépolluer mais je ne sais pas trop ce que je fais là” glisse -t-il en jugeant sa punition "un peu injuste" pour s’être battu mais en être, selon lui, la victime.

Cette séance de dépollution est organisée en partenariat entre l’association « J’aime ma mer » et le collège Maria Ghjentile. “Le temps de colle standard, on n’en a plus du tout au collège” Olivier Guldemann, CPE du collège, s’explique à l’AFP. “Quand on punit, on essaie toujours de faire quelque chose d’un peu péri-éducatif et responsabilisant”plus adapté « pour des étudiants parfois un peu académiques" ajoute le CPE, qui constate qu’il est beaucoup moins habitué aux sanctions, signe que la sanction reste efficace.





Responsabiliser les élèves

Sur la base du volontariat, cette séance de ménage, parfois refusée par les parents, peut être remplacée par une autre. “mesure de responsabilisation dans l’établissement” comme aider à la cantine, explique-t-il. “L’idée de cette convention avec l’association “J’aime ma mer”, c’était vraiment de s’ouvrir sur le village, sur l’extérieur, sur la faune et la flore.”

Loïc Paris, fondateur de l’association « J’aime ma mer », en profite pour lui expliquer que les pellets marron clair sur la plage sont en fait les racines de posidonies, ces plantes sous-marines dont les herbiers marins sont des pépinières pour les poissons, protection contre l’érosion et puits de carbone, ce gaz à effet de serre parmi les principales causes du réchauffement climatique. "La collecte des microplastiques est extrêmement importante car ils seront mangés par les poissons que nous mangerons ensuite" ajoute celui qui organise ces séances de décontamination également avec les détenus du centre pénitentiaire de Borgo.



Il emmène également les écoles primaires visiter la plateforme scientifique Stella Mare à Biguglia et construit des "poubelles marines " avec des personnes handicapées ou des détenus, sorte de grande poubelle de plage. "Un peu peut faire beaucoup de chemin" souligne le philosophe Loïc Paris, qui devrait s’associer au collège de Folleli, dès la prochaine rentrée et peut-être celle de Lucciana, dont deux professeurs sont venus assister à cette session.