Neige-verglas en Corse : les transports scolaires perturbés ce vendredi

Il est donc indispensable d'équiper son véhicule avant d'emprunter la route.

⚠️ Attenti ! En raison des conditions météo, les transports scolaires resteront perturbés ce vendredi 20 janvier 2023.

Les averses neigeuses persistent ce dans la nuit de jeudi et vendredi et pour la gourer de mai, 20 janvier, la vigilance jaune "neige-verglas" et avalanche fixée par Météo-France a donc été prolongée jusqu'à minuit du samedi 21. Ce jeudi soir, plusieurs cols restaient difficiles d’accès voir tout simplement fermés. A 21 heures les cols de Vizzavona, Vergio, et Sorba ainsi à la stations d'Asco sont au niveau jaune : les équipements spéciaux sont obligatoires pour les véhicules leurres et la circulation est interdite aux véhicules articulés. La station de Ghisoni est par contre au niveau rouge et donc fermée à tous les véhicules. Au col de Verde la circulation est plus compliquée : les eéquipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules et la circulation interdite aux véhicules de plus de 3,5t.En raison des conditions climatiques annoncées par Météo France les transports scolaires de la Collectivité de Corse resteront fortement perturbés demain, vendredi 20 janvier 2023. Plusieurs lignes ne pourront pas être assurées pour des raisons de sécurité.