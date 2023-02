Neige : le niveau jaune activé sur plusieurs cols de l'île

Un nouvel épisode neigeux vient de traverser la Corse entre le mercredi 8 et jeudi 9 février. La neige a commencé à tomber mercredi en fin d'après-midi et ne s'est pas arrêtée de toute la nuit. Au réveil, de nombreux villages, même à basse altitude, ont découvert un joli manteau blanc, avec localement entre 3 et 15 centimètres de neige.



Ce jeudi 9 février la vigilance jaune pour les paramètres neige et verglas a été levée, mais la prudence est de rigueur car plusieurs axes routiers restent difficilement praticables.

Les cols de Sorba, de Verde, de Vizzavona et le col de Vergio ainsi que les stations d’Asco et du val d’Ese sont au niveau jaune.

Les équipements spéciaux sont obligatoires pour tous les véhicules et la circulation est interdite aux véhicules articulés.



Les transports scolaires perturbés dans le contenais



Suite aux chutes de neige et en raison des températures négatives prévues cette nuit entrainant un fort risque de verglas, les transports scolaires de la Collectivité de Corse seront perturbés dans le cortenais ce vendredi 10 février.