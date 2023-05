Ne plus promouvoir les mois de juillet et août "c'est une grave erreur" pour les hôteliers corses

Enfin, le collectif tient à mettre en exergue que « si surfréquentation il y a, il faut envisager que les locations meublées y jouent le premier rôle » . « L’Agence du Tourisme n’est pas sans connaître l’impact mortifère des hébergements de type « location meublée », représentant non seulement une concurrence déloyale pour les professionnels de l’hébergement touristique, mais également une évasion fiscale très bien orchestrée et sans précèdent. Si la Corse subit dans certains territoires une surfréquentation de ses sites remarquables, c’est avant tout parce que les institutions insulaires locales et régionales en charge de l’environnement et du tourisme n’ont jamais jugé nécessaire de maîtriser le volume des lits de type « location meublée » commercialisés via les plateformes en ligne (Airbnb, Booking, Abritel...) », détaille-t-il en précisant que « selon les propres chiffres de la cellule de surveillance de l’ATC, l’augmentation du nombre des locations meublées en Corse est de +14% en 1 an, faisant du même coup de ces loueurs, les principaux logeurs de voyageurs de l’île, et de très loin ». « Nous n’accepterons jamais que la cause de ces surcharges de fréquentation soit imputée aux acteurs de l’hébergement touristique professionnel, dont la capacité d’hébergement n’a que très peu évolué en comparaison de celle des hébergements non marchands », martèle-t-il.



Observant que « dans le monde entier, les responsables politiques s’organisent pour stopper la déferlante des plateformes de commercialisation des locations meublées, qui créent de trop profonds déséquilibres structurels et sociétaux », les professionnels prennent en exemple les îles Baléares où « une quasi révolte des populations locales a conduit à une réglementation drastique de la commercialisation des locations meublées ». « Celle-ci s’est ensuite étendue à l’ensemble de l’Espagne, qui a décidé de sauver ses hôteliers, et de rendre un cadre de vie acceptable aux populations locales », remarquent-ils en déplorant que malgré les alertes qu’ils émettent « en continu depuis 2015 » peu de choses soient encore mises en place sur l’île. « Nous persistons à affirmer que notre tourisme doit être organisé, structuré, et seule l’ATC est en capacité d’en assurer le rôle de catalyseur. Or, force est de constater que nous en sommes encore très loin », regrettent-ils encore, « Nous nous refusons à croire que cette prise de conscience ne soit pas encore active en Corse, et sommes au contraire persuadés que nos élus sont parfaitement au fait de la situation, et des solutions applicables pour, si ce n’est résoudre, a minima ramener la situation à un niveau acceptable, c’est-à-dire un niveau de concurrence qui permettrait aux acteurs de l’hébergement touristique professionnel d’être en mesure de travailler de manière satisfaisante ». Avertissant que la « situation en est arrivée à un niveau très critique » au point qu’il en va « de la survie de nombre de nos entreprises », le collectif conclut : « Il est communément admis que le développement des locations meublées ne se fait plus que dans les zones où le cadre légal est inexistant et/ou obsolète, et il faut croire que dans ce domaine, la Corse a malheureusement un temps d’avance ».