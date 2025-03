Nazione dans les quartiers sud de Bastia : "A droga hè una prigione"

Le mouvement indépendantiste corse Nazione s'est mobilisé ce samedi matin sur le terrain pour dénoncer une situation qui incarne de nombreuses dérives liées au trafic de drogue et à la culture de l'argent roi. « Cette mobilisation à Lupinu, ne vise pas à stigmatiser un quartier en particulier, mais à pointer du doigt un fléau qui touche l'ensemble de la Corse, y compris ses villages » a expliqué Nazione qui, à la faveur de la distribution d'un tract, a rappelé sa totale détermination à combattre le fléau de la drogue?



« Le trafic de la drogue est aujourd'hui la principale ressource des malfrats, en dehors de la captation des fonds publics, protégée par un système politico-économique mafieux », affirme le mouvement.



Nazione met également en lumière l'inaction de l'État français face à cette situation. « Pendant des décennies, l'État a pourchassé les militants nationalistes tout en laissant prospérer sciemment la voyoucratie », dénonce le parti indépendantiste.

Selon le mouvement, cette négligence a permis à la drogue de se répandre et de condamner une partie de la « jeunesse corse à un destin tragique, semblable à celui des banlieues françaises, des zones de non-droit marquées par la violence aveugle.»



Face à ce modèle de société, qui conduit « la Corse à la ruine et à l'autodestruction », Nazione appelle à l'éradication de ce processus destructeur. Le mouvement lance un appel à tous les Corses pour rejoindre la résistance et se battre politiquement contre ces dérives. Un combat qu'il place sous le signe de l'unité autour des valeurs communes et du « bien-être du peuple corse sur sa terre.»



« A droga hè una prigione, campate liberi », martèle Nazione, une phrase forte qui appelle à la libération face à l'emprise de la drogue.