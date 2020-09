Nativité de la Vierge : L'Evêque de Corse invite les Chrétiens à prier en petit groupe

Cette année, exit les grandes processions où des milliers de catholiques corses célèbrent la nativité de la Vierge Marie. En raison de la Covid-19 et des trop grands rassemblements qu'elles engendrent, les festivités habituelles au sanctuaire de Lavasina ou de Casamaccioli, dans le Niolu ne se tiendront pas.



L'Evêque de Corse célèbrera tout de même trois messes.

La première, le 7 septembre à 21h30, au sanctuaire de Notre-Dame de Lavasina, elle sera retransmise en direct sur la page Facebook du diocèse d'Ajaccio. Le 8 septembre à 10 h 30 à Casamaccioli et le soir à l'Ermitage de la Trinité de Bonifacio. Les fidèles pourront y participer, mais le nombre de places sera limité. "On regrette que les processions ne puissent pas avoir lieu car c'est un temps important pour les croyants corses. Mais on peut toujours prier. J'invite d'ailleurs tous ceux qui le peuvent à se réunir à quelques uns dans les églises ou les maisons pour le faire. La Vierge Marie reconnait la prière du chapelet, c'est une façon de l’honorer cette année ", propose Mgr Olivier de Germay.



Un message de solidarité

Si le Coronavirus empêche les processions, l'Evêque de Corse appelle les Catholiques de l'île à "accepter les contraintes et à être solidaires de l’effort collectif afin de lutter contre la pandémie ".

Dans son message aux fidèles, il demande autant que possible d'aller visiter les personnes âgées et les malades qui, pendant le confinement, ont été très isolées. " La vie d'une personne ne se limite pas à sa vie biologique, il y a aussi la dimension spirituelle qui est très importante nous l'avons vu pendant la crise sanitaire. Ainsi, la vie chrétienne ne doit pas séparer la prière et le service du frère", rappelle-t-il.

Mgr Olivier de Germay invite aussi les Chrétiens pendant "le temps de la création" qu'est le mois de septembre, à "prendre conscience de la nécessité de préserver la nature ".