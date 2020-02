National : le GFCA efficace face à Concarneau (2-0)

GFCA : 2 Concarneau : 0 (1-0)

Buts pour le GFCA : Nguiamba (37’, 55’).

Arbitre : M. Landry.

Avertissements. Pineau (39’), Lippini (48’, 49’) au GFCA; Abdelmoula (56’), Teixeira (70’), Da Cruz (86’) à Concarneau

Exclusion : Ajaccio : Lippini (49’).



GFCA

Balijon - Lippini, Guidi, Pineau, Sainte-Luce - Nguiamba (Ndoye, 71’), Haag, Pierazzi - Pandor (Campanni, 51’), Pollet, Sawadogo (Kyei, 90’+2). Entraîneur : François Ciccolini.



Concarneau

Basilio - Sinquin, Jannez, Le Joncour, Shiashia - H. Benali, Da Cruz, Abdelmoula (Bernauer, 57’), Ebrard (Teixeira, 66’) - Lavigne (Tuta, 76’), Jung. Entraîneur : Benoît Cauet.



Ce match en retard de la 17e journée de championnat, entre deux équipes mal classées a souri aux Ajacciens qui ont fait le break en fin de première période et au début de la seconde à la faveur de deux buts de Nguiamba.

Pourtant lors de ce second point les Ajacciens étaient en infériorité numérique face à un adversaire qui était venu à Ajaccio pour essayer de s'extraire des profondeurs du classement.

Mais les joueurs de Cauet n'ont jamais réussi à revenir dans le match.

Pourtant les occasions n'ont pas manqué.

Deux tirs sur la barre de Balijon et des sauvetages du même gardien face à Benali; Tuta, Berneauer et Jung, par deux fois tout en fin de partie : le GFCA a plié mais cette fois il n'a pas cédé.

Une victoire qui, on l'espère, va permettre, enfin, au GFCA de retrouver des couleurs.