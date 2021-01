National : Vainqueur du derby (4-0), le SCB reprend le commandement du championnat

Ce sont les bleus, coté Est, qui donnaient le coup d’envoi face aux rouges du FCBB. La rencontre démarrait sur un petit rythme. La prudence était de mise dans les deux camps et le beau jeu n’était pas au rendez-vous. On était loin d’un derby.

La 20ème minute nous tirait un peu de notre torpeur avec une belle combinaison Isidor/Marmot. Mais le tir, pas très appuyé d’ailleurs, du latéral borgais dans la surface passait à coté du montant gauche de Vincensini. Après cette mini étincelle, le jeu retombait dans la pauvreté.

Marmot pour le FCBB s’essayait bien d’un centre tendu de la gauche pour Isidor au 2ème poteau de Vincensini, mais le buteur Borgais ne pouvait récupérer le ballon avant qu’il sorte (25ème).

Même la sirène de la Micheline de 19h17, entrant en gare de Furiani, ne parvenait à réveiller les 22 acteurs.

34ème minute coup-franc de Salles Lamonge pour le SCB… Le ballon finissait en sortie de but !

Les bastiais mettaient un semblant de vivacité dans les 10 dernières minutes de cette première période mais la défense rouge tenait bon.

A la 41ème sur une belle combinaison Ben Saada/Robic, le ballon parvenait à Vincent qui tentait sa chance à l’entrée de la surface mais son ballon filait dans les airs.

Les visiteurs répliquaient à la 43ème par un coup-franc de Grimaldi des 25 m mais sans danger pour lesTurchini.

Le temps additionnel de 1 minute ne donnait rien, malgré un tir de Diarrassouba bien au-dessus de la transversale de Vincensini.

Hormis deux cartons jaunes, un dans chaque camp, mi-temps blanche !

La 2ème période démarrait sur un rythme un peu plus rapide.

Les Bastiais obtenaient un corner à la 50ème. Tiré de la droite par Salle-Lamonge, le ballon était dégagé par une défense des visiteurs bien regroupée autour du gardien Escales.

Les joueurs de Mathieu Chabert prenaient le jeu à leur compte et un tir de Salles- Lamonge flirtait avec le montant gauche d’Escales (54ème).

Sur une faute de Buon sur Robic dans la surface l’arbitre accordait logiquement un penalty à la 58ème. Bocognano le tirait et ouvrait le score 1 – 0 pour les bleus.

Les Bastiais doublaient la mise 1 minute plus tard sur une belle action collective. Robic servait Vincent dans la surface et le tir de ce dernier se plaçait sous la barre d’Escales. 2 – 0

A la 69ème nouvelle faute, peu évidente, dans la surface du FCBB, et l’arbitre désignait encore un penalty, pour le SCB. Da Silva s’élançait mais mettait le ballon à coté du montant gauche d’Escales.

Les bastiais enfonçaient toutefois le clou à la 78ème par Schur, bien lancé par Diongue du milieu du terrain. L’attaquant bastiais s’invitait dans la surface adverse et d’un tir croisé de la gauche battait Escales. 3-0.

87ème, 3ème penalty pour le SCB pour une faute d’Escales sur Da Silva dans la surface. Ce dernier cette fois-ci ne ratait pas l’occasion et corsait l’addition 4 – 0.

Score final.



Ils ont dit

Mathieu Chabert, entraineur du SCB

«En 1ère mi-temps on a eu du mal à imposer notre rythme. Il y avait des petits réglages à faire, comme jouer plus rapidement les touches, les coup-francs. En jouant lentement on a créé un faux rythme en 1ère période et ça les a aidés. A la mi-temps, je leur ai dit de jouer plus rapidement et que ça ferait monter le rythme. En 2ème période on a trouvé beaucoup plus de largeur pour créer des intervalles. Après le penalty ça s’est débloqué. C’est une soirée tout bénéfice pour nous. Quand on enchaine deux victoires c’est bien, surtout dans des matchs compliqués. On va rester bien focus pour la suite. 10 victoires, on n’est pas loin du maintien. Ce n’est pas de la fausse modestie, mais il faut rester humble dans ce championnat difficile ».



Jean-André Ottaviani Ottaviani, entraineur du FCBB

«Tout ce qu’on a bien fait en 1ère mi-temps on l’a mal fait en 2ème. On les avait bien contenus et on a eu des opportunités. En 2ème période, sur une erreur d’inattention on prend un penalty, après on se prend un 2ème but dans la foulée par manque de concentration. On a trop reculé. C’est inexplicable, il faudra analyser car il y a eu trop de différences entre les 2 mi-temps. On n’a jamais été en danger en 1ère où on a été appliqués, costauds. On s’est fait punir sur une erreur. Et ensuite ça s’est enchainé. Notre équipe est jeune, le SCB possède lui des joueurs d’expérience dans chaque ligne, c’est très important. Il nous faudra rebondir vendredi contre Orléans ».



Feuille de match

18ème journée de National

SCB 4 - 0 FCBB (0 - 0)

Stade Armand Cesari

Pelouse naturelle

Temps : beau

Spectateur : 0 (couvre-feu)



Arbitre centre : Bartolomeu Varela Teles

Arbitre assistant 1 : Stéphane Panont

Arbitre assistant 2 : Laurent Coniglio



Buts : Bocognano (58ème sp) – Vincent (59ème) – Schur (78ème) – Da Silva (87ème sp) pour le SCB.



Avertissements : Marmot (11ème) – Lajugie (72ème) pour FCBB

Le Cardinal (21ème) – Diongue (84ème) pour SCB



SCB : Vincensini – Robic – Guidi (c) – Vincent (Moretti 82ème) – Schur – Quemper – Bocognano – Ben Saada (Da Silva 64ème) – Le Cardinal – Ducrocq – Salles Lamonges (Diongue 64ème).

Entr. : M.Chabert



FCBB : Escales – Buon – Hamdi – Traore – Durbant ( Raoul 68ème) – Grimaldi (c) (Doumbia 64ème) – Diarrassouba – Isidor - Lajugie – Marmot - Magassouba.

Entr. : JA Ottaviani