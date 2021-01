National : Le Sporting croque le leader (2-1) et reprend la tête du championnat.

Face aux normands en jaune, ce sont les bleus du Sporting qui donnaient le coup d’envoi de cette rencontre. Et les choses ne trainaient pas puisque sur un beau centre de Schur de la gauche, Robic reprenait le cuir. Contré par un défenseur le ballon revenait dans les pieds de Ben Saada à l’entrée de la surface. D’une frappe lourde il trompait le gardien Lemaitre. (1ère) 1 – 0.

Les joueurs de Chabert ne desserraient pas l’étreinte et Lemaitre devait se coucher sur tir puissant de Vincent à l’entrée de la surface (6ème). Le SCB emballait bien cette rencontre.

10ème minute, c’est un coup-franc de Ben Saada de 25 m qui mettait la défense visiteuse en danger. Le leader vacillait.

Sur un contre, à la 12ème minute les joueurs de Bruno Irlès obtenaient un coup-franc aux 30 m. Haddad le tirait mais Vincensini cueillait le ballon sans problème.

Il fallait attendre la 20ème minute pour voir le leader sortir de sa coquille et être dangereux avec sur la gauche une tentative de Dadoune, bien repoussée par Vincensini au premier poteau.

Puis c’est Belkorchia, toujours à gauche, qui, dans la surface, donnait le tournis à Le Cardinal mais son tir était repoussait par Guidi (25ème).

Le SCB répliquait par Ben Saada qui obligeait Lemaitre à se coucher alors que Robic était à l’affut (33ème). Mais le portier normand ne relâchait pas le ballon. Le SCB reprenait la main. A la 39ème Ben Saada récupérait le ballon aux 40 m et servait Robic devant lui. Après une course de 30 m, et malgré la pression d’un défenseur normand, l’attaquant bastiais glissait le ballon sur la droite de Lemaitre. 2 – 0.

C’était le score à la mi-temps.

Les visiteurs mettaient la pression d’entrée sur les Corses en début de 2ème période dès la 47ème un coup-franc d’Haddad aux 30 m, mais la défense insulaire faisait bonne garde.

Les joueurs de Mathieu Chabert répondaient immédiatement par Le Cardinal sur la droite, dans la surface normande, qui servait Robic. D’un retourné astucieux au 1er poteau, celui-ci obligeait Lemaitre à un arrêt reflexe du pied (50ème).

Puis c’est Schur qui mettait le feu dans la défense visiteuse (53ème).

Haddad répliquait pour les visiteurs d’une frappe enroulée des 18m qui trouvait la transversale de Vincencini (54ème). Le leader n’avait pas dit son, dernier mot.

Sur un bon pressing, les joueurs de QRM obtenaient un corner. Sur le coup de pied de coin de Haddad, Jung ne pouvait reprendre le ballon qui filait devant le but de Vincensini avant de sortir (57ème).

Jung à la 66ème s’essayait bien des 25 m, mais son tir n’était pas assez appuyé pour tromper Vincensini, vigilant sur sa ligne.

A la 70ème Haddad s’offrait un petit festival dans la surface bastiaise, mettant deux défenseurs dans le vent, mais son tir ne trouvait pas le cadre.

Les bleus laissaient venir jouant en contre et Lemaitre devait boxer le cuir à la 73ème sur un essai de Le Cardinal de la droite. Sur l’action, les bastiais réclamaient un penalty pour une faute sur Robic. En vain.

Les Normands dominaient la fin de la rencontre mais sans vraiment inquiéter Vincensini.

A la 87ème Guidi sortait toutefois un ballon chaud convoité par Jung sur un Corner d’Haddad de la gauche.

Dans le temps additionnel, Jung de la tête sur un centre de Bahassa, permettait aux Normands de revenir à 2 – 1. Mais au final, le Sporting s’imposait sans trembler face au leader, 2-1, le remplaçant en tête du classement. Le SCB est champion d’automne.



Réaction de l’entraîneur bastiais M.Chabert : « Oui, on a maitrisé le match et c’est humain de reculer dans les 5 dernières. Le contenu est intéressant. On a été capable de les battre. On a vu beaucoup d'intensité, de solidarité. C’est une bonne soirée pour nous. A nous d’enchainer lundi prochain contre le FCBB. Si on fait la même deuxième partie de saison ce sera très intéressant ».



De Chaouki Ben Saada, attaquant : «On a bien maitrisé le match mis à part les 5 dernières minutes où ils ont fait le forcing. On a réussi à être solidaires et costauds pour l’emporter. Champion d’automne c’est peut-être un titre en mousse mais c’est valorisant, ça récompense le travail effectué».



Réaction de l'entraineur de QRM, B.Irlès : Ce soir ce n'était pas nous. On a offert trop d'atouts à notre adversaire. Ce n'est pas la 1ère fois cette saison. On a eu quelques occasions en 2ème période. Si on marque avant on peut revenir dans le match. Le Sporting a su nous contenir."

Feuille de match

17ème journée de National 1

SC Bastia 2 - 1 Quevilly Rouen Métropole (2 - 0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle en bon état

Temps : beau

Spectateurs : 0 (couvre-feu)



Arbitre centre : Rémi Landry

Arbitre assistant 1 : François Boudikian

Arbitre assistant 2 : Yassine Nacirdi



Buts : Ben Saada (1ère) – Robic (39ème) pour le SCB

Jung (90 +1 ) pour QRM



Avertissements : Ducrocq (12ème) – Robic (33ème) pour SCB

Haddad (32ème)- Pinson (43ème) pour QRM



SCB : Vincensini – Robic (Raspentino 87ème) – Guidi (c) – Vincent – Schur – Quemper – Bocognano – Ben Saada (Da Silva 79ème) – Le Cardinal – Ducrocq - Salles Lamonge (Moretti 89ème).

Entr. : M.Chabert



QRM : Lemaitre – Nade – Diaby (Remars 83ème) – Padovani (c) – Dadoune – Sissoko (Toussaint 70ème) – Jung – Haddad – Taillan – Belkorchia – Pinson (Bahassa 75ème).

Entr. : Bruno Irlès