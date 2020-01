National : Le GFCA tenu en échec par le SC Toulon (0-0)

Il était difficile de pratiquer du beau football sur la pelouse détrempée du stade Ange-Casanova.

Cela n'a cependant pas empêché les Toulonnais de Zvunka de toucher la barre transversale sur une frappe à 20m de Pahama.



Finalement malgré des velléités de part et d'autre, il n'y a pas eu de but à Ajaccio mais quelle fin de match haletante rythmée par des occasions de part et d'autre et de belles parades des 2 gardiens !



GFCA

Balijon, Campanini, Guidi, Lippini, Pineau, Pierazzi, Ndoye, NGuiamba, Sawadogo, Pandor, Pollet ( Maury, Sainte-Luce, Finidori, Pelican, Piechoki)



SC Toulon

Andreani, Etcheverra, Sahoune, Lelu, Moulet, Di Sanantonio, Raniero, Muyumba, Gomis, Sylla, Pahama ( Fall, Delgaod, Chergui, El Hadji, Tchintcho)