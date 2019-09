National : Le GFCA s'impose à Dunkerque

Anziani (23e) pour Ajaccio.

Avertissements :

Guidi (13e) pour Ajaccio ; Gomis (32e) pour Dunkerque.

Les Dunkerquois faisaient preuve de trop d’approximations dans cette partie pour inquiéter la défense corse et se faisaient logiquement punir sur une belle frappe d’Anziani à la limite de la surface. Axel Maraval ne pouvait rien faire

La réaction maritime ne se faisait pas attendre et Gomis manquait de peu l’égalisation sur une frappe tout en puissance boxée par Arnaud Balijon (29e). Les supporters donnaient de la voix, mais les hommes de Claude Robin étaient en difficulté face à une solide équipe ajaccienne !

Malgré l’envie des partenaires de Bosca et cinq dernières minutes de bonnes facture, les Corses conservaient la maîtrise du ballon et rejoignaient logiquement les vestiaires avec un court avantage.

Au retour des vestiaires, les Dunkerquois semblaient plus appliqués et se mettaient en valeur, mais le GFC Ajaccio s’accrochait à son court avantage. Bayo était tout proche d’égaliser sur une tête dans la surface mais Balijon sauvait sur sa ligne, mettant fin aux espoirs des locaux.