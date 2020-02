National : Le GFCA rechute au Puy

Le GFCA qui avait tenu le choc jusqu'à 20 minutes du coup de sifflet final et qui était en supériorité numérique a dû baisser pavillon au moment où il pensait ne pas revenir bredouille de son déplacement auvergnat.



En effet, alors que les locaux évoluaient à 10 depuis la 56e après l'expulsion du gardien L'Hostis, Le Puy ouvrait le score sur un centre de Obiang de la gauche, repris de la tête par Ouaneh et prolongé dans les cages de Balijon par El Khoumisti !

Le sort s'acharnait encore sur les locaux qui avec la sortie sur blessure de Kerrouche étaient condamnés 5 minutes plus tard à terminer le match à 9.



Le Gazelec tentait bien alors de revenir à la hauteur de son adversaire mais les Corses ne furent jamais en mesure de changer le cours et l'issue du match.