National 2 : Le Sporting s'impose à Lille

(Cp) le Samedi 25 Janvier 2020 à 18:44

Le Sporting n'a pas perdu le Nord à Lille. Les footballeurs bastiais qui mènent la chasse derrière le leader Sedan - qui n'était plus leader du groupe à la fin de cette rencontre contre les réservistes du LOSC - a fait en effet ce qu'il fallait pour maintenir le cap sur le seul et unique objectif : l'accession en National. Ce succès (0-2), signé Salles-Lamonge, à la 9e minute, et Mesbah, tout en fin de partie, entretient ce beau dessein... Le résumé vidéo du succès dans les brumes des Hauts de France

