National 1 : Le FCBB enchaine !

Privé de François Lajugie, victime d’une déchirure des ligaments croisés, le FCBB entendait bien ouvrir de belle façon ce championnat devant son public.

Et les protégés du président Emmanuelli prenaient le match par le bon bout mettant immédiatement la pression sur le but de Basilio.

La première occasion survenait à la 7ème minute sur un centre de la gauche de Traoré, repris aux 6 m par Odzoumo qui faisait trembler le petit filet breton.

Une minute plus tard, le centre venait cette fois de Cropanese de la droite. Odzoumo, bien présent dans la surface, plaçait une belle reprise du pied droit mais le défenseur breton Gegousse sauvait de la tête sur sa ligne.





Les locaux continuaient leur domination et sur un long centre de Cropanese, Odzoumo plaçait une tête décroisée au point de penalty mais le ballon passait au dessus de la transversale de Basilio.

Les Bretons laissaient venir les Corses et jouaient en contre et sur l’un d’eux, à la 19ème, il fallait un très bon tacle de Durimel à l’entrée de la surface de réparation sur Lavigne pour éviter le pire aux Bastiais.

Et à ce petit jeu des contres les Concarnois se créaient une nouvelle occasion à la 22ème par Ebrard et Milosavjlevic devait sortir de sa surface pour une nouvelle fois écarter le danger. Le jeu se stabilisait et il fallait attendre la 32ème minute pour voir le public s’enflammer. Un centre de Penneteau pour Doumbia dans l’axe à 25 m. Le tir de celui-ci frôlait la transversale de Basilio.

Ce même Penneteau qui 2 minutes plus tard, sur une passe de Ouadah, frappait des 6 mètres mais Basilio bloquait le cuir.

A 5 minutes de la pause, énorme occasion pour les visiteurs avec une percée de Lavigne dans la défense corse. L’attaquant Breton parvenait à centrer de la gauche pour Sivin mais Traoré s’arrachait pour dégager le ballon.

Les locaux obtenaient un coup franc dans les arrêts de jeu de cette 1ère période, près du point de corner droit. Mais Grimaldi ratait son centre.

0-0 c’était le score à la pause.





Et ce sont les thoniers qui démarraient le mieux cette deuxième période avec un raid de Ebrard, finalement bien stoppé par Cros (46ème)

A la 52ème les Corses obtenaient un corner. Grimaldi le tirait avec malice et Basilio devait claquer le cuir.

A la 57ème, déboulé de Penneteau sur la gauche de l’attaque borgaise. Centre pour Odzoumo qui reprend volée mais le ballon s’envole bien au-dessus de la transversale de Basilio.

Et les Corses trouvaient l’ouverture à la 59ème. Sur la droite, Doumbia adressait une bonne passe pour Ouadah dans l’axe. Le milieu de terrain bastiais prolongeait sur la gauche pour Pennetau qui s’infiltrait dans la surface et malgré un angle fermé, glissait le ballon sur la gauche de Basilio. 1 – 0

Le jeune attaquant placé en orbite par Ouadah avait le deuxième but au bout du pied à la 65ème mais son dernier crochet dans la surface était bien maitrisé par Le Joncourt.





Les Concarnois essayaient de refaire surface et à la 76ème . Il fallait une belle anticipation du gardien Milosavjlevic pour intercepter le ballon d’Elaz à destination d’Ebrard.

3 minutes plus tard l’occasion changeait de camp avec une superbe envolée de Basilio sur une tête de Odzoumo consécutif à un centre de Grimaldi de la gauche.

Les Corses se mettaient à l’abri à la 88ème par Foulon qui sur une passe de Grimaldi ajoutait le 2ème but d’un maître tir de la gauche.

Malgré les 2 minutes d’arrêt de jeu plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. Après un nul à Créteil et ce succès face à Concarneau, belle entame de championnat des hommes de J.-A. Ottaviani.





Ils ont dit

Jean-André Ottaviani : « L’animation n’a pas très bien marché en 1ere mi-temps. On n’allait pas assez vite. On a changé nos positions en 2ème période en avançant Penneteau. C’était compliqué car Concarneau jouait bas. Mais en changeant de rythme on s’est crée des opportunités. On a pris 4 points en 2 matchs, c’est un bon début. On a su se montrer à la hauteur, il faut continuer avec maintenant deux déplacements consécutifs ».





Feuille de match

Championnat de N1

2ème journée

FC Bastia-Borgo 2 - 0 US Concarneau ( 0 - 0 )

Complexe sportif de Borgo

Pelouse synthétique

Beau temps

Spectateurs : environ 800

Arbitre centre : Faouzi Benchabane

Arbitre assistant 1 : Ludovic Leducq

Arbitre assistant 2 : Grégoire Valleteau





Buts : Penneteau (59ème) – Foulon (88ème)





Avertissements : Sinquin (21ème) – Jannez (78ème) pour Concarneau

Ouadah (41ème) – Kane (60ème) – Diarrasouba (69ème) pour le FCBB.



FCBB : Milosavjlevic – Durimel – Traore (Cinquini 86ème) – Ouadah (Diarrassouba 67ème) – Doumbia – Cropanese - Grimaldi (cap) – Kane – Odzoumo – Cros – Penneteau (Foulon 79ème) .

Entr. : JA Ottaviani



USC : Basilio – Le Joncour – Jannez (cap) – Hereson – Abdelmoula (Douala Dipita 77ème)– Lavigne (Elaz 73ème) – Gegousse – Bernaueur – Ebrard – Sinquin – Sivis.

Entr. : B.Cauet