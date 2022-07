Natation en eau libre : A Bastia, la 1ère édition de l’A Rinella Race c'est ce dimanche

Plage de L’Arinella (Base nautique)8h : Départ du « A Chiurlina » : 2500 m pour les nageurs né en 2010 et avant.10h : Départ « A Rinella race » : 1500 m pour les nageurs nés en 2011 et avant.et « A Rinella » : 750 m pour les nageurs nés au plus tard en 2013 et principalement pour les jeunes nageurs et les familles.10h30 : Départ de « A Rinella Kids» ** : 50 m, course d'animation parent/enfant pour les nageurs et nageuses nés au plus tard en 2017 accompagnés d’un adulte.11h15 : Départ de « A Rinella Race Kids»**, 1ère course d'obstacles aquatiques de Corse.12h : Remise des récompensesAteliers découverte d'aqua yoga entre 8h15 et 10h45. Inscriptions : Il est nécessaire d'avoir une licence FFN ou FFTri en cours de validité ou un certificat médical de moins d’un an pour les non licenciés ainsi qu'une autorisation parentale pour les mineurs.**Pour les animations « A Rinella Kids » et « A Rinella race kids » possibilité aussi de s’inscrire sur place le jour même.