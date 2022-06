Natation artistique : la Bastiaise Manon Venturi au championnat d'Europe et bientôt au championnat du Monde

C’est en 2012 que tout commence pour Manon Venturi. À peine âgée de 6 ans, en regardant les Jeux olympiques à Londres, l’enfant se prend de passion pour la natation synchronisée, un sport que personne ne pratique dans sa famille. Sa mère, Stéphanie, est professeur de danse classique et lui a enseigné la discipline dès son plus jeune âge. « Finalement, les deux pratiques se rejoignent. Il y a de la musique, c’est de la danse, mais dans l’eau », lance son père, Pierre-Paul, qui a toujours soutenu sa fille.

Manon Venturi rejoint donc à 7 ans, le club de natation artistique du Fun Beluga à Bastia. Dès l’âge de 9 ans, l’enfant commence les compétitions et très vite, ses professeurs se rendent compte de son potentiel. A 12 ans, la jeune préadolescente quitte le berceau familial et traverse la Méditerranée pour rejoindre Aix-en-Provence. Là-bas, elle intègre le Creps et concilie l’école le matin et la natation l’après-midi. « Cela a été très compliqué de la laisser partir aussi jeune, cela a été beaucoup d’appréhension. Après on s’est dit que tant qu’elle est bien, nous aussi on va bien », confie sa mère Stéphanie qui l’accompagne désormais à chaque compétition.

Si les débuts loin de la Corse et de ses proches sont un peu difficiles, la nageuse s’adapte rapidement au rythme dicté par le sport études . Elle intègre par la suite le club Pays d’Aix avec lequel elle gagne plusieurs médailles et dans lequel elle évolue toujours aujourd’hui. Pas de vacances scolaires, des milliers d’heures à s’entraîner d’arrache-pied loin de sa famille, Manon Venturi aura fait beaucoup de sacrifices pour arriver à ce championnat d’Europe junior .



Toutefois, quelque chose de plus grand encore l’attend au mois d’août, le Championnat du Monde à Québec. Là encore, sa famille sera en tribune pour la pousser vers la médaille.