Natali in Bunifaziu : les enfants invités à découvrir les traditions de Noël dans le monde

"Chaque mercredi et le week-end, nous proposons des animations différentes pour les enfants, ça leur permettra de revenir à chaque fois", se réjouit Stéphanie Suby-Lesy, la responsable de la promotion touristique, du marketing et de la communication à l'Office du tourisme de Bonifacio. En effet, le programme sera copieux et varié à Bonifacio, dans l'attente du père Noël.



Samedi 9 et dimanche 10 décembre :



- 12h-17h – Quartier Pisan : Balade en âne dans les ruelles de la Haute-Ville ;



- 13h30-18h30 – Esplanade de l’école maternelle : Ateliers cirque de Noël (dès 3 ans).

Un parcours circassien proposant des défis et des jeux d’équilibre sur des objets : poutre, boules, pédales, figures d’acrobaties y compris sur un mini-trampoline.



- 13h30-18h30 – Espace Saint-Jacques : Ateliers créatifs autour de traditions de Noël.

Des moments pour fabriquer toute sorte d’objets de Noël, en développant le sens créatif et artistique des enfants.



Les ateliers du samedi :

- Arbre de vie en pomme de pin et fruit sec, symbole de protection et d’abondance ;

- Orange de Noël, symbole de prospérité pour l’année ;

- Fiole de protection, de tradition corse ;

- Décoration de mini rondin avec des feutres, de tradition scandinave.



Les ateliers du dimanche :

- Décoration de galets avec de la peinture ;

- Ornement de porte avec des pommes de pin, marrons et matériaux naturels ;

- Rosace de Noël ou centre de table avec des rondins en bois ;

- Pot-pourri aux senteurs sucrées et épicées de Noël.



Mercredi 13 décembre



- 13h-18h – Espace Saint-Jacques : Ateliers créatifs autour de traditions de Noël dans le monde. Un prestataire viendra en effet présenter les traditions les plus insolites, selon les pays où elles ont cours. Quelques exemples : la fabrication de « Rudolph, le petit renne au nez rouge », de coutume américaine ; la confection d’un masque de Noël pour éloigner les mauvais esprits, de coutume roumaine ; la fabrication de lutins et gnomes, de coutume islandaise ; la tradition de la carte de Noël en Angleterre.



- 14h-16h30 – Esplanade de l’école maternelle : Défis festifs et sportifs autour de la tradition mexicaine de la piñata. Le défi consiste à casser la piñata avec un bâton, tout en ayant les yeux bandés. Chacun leur tour, les enfants tenteront de laisser s’échapper les « bonnes actions » (représentées par des sucreries). La mission étant de remplir la hotte du Père Noël d’une montagne de cadeaux. Pour réussir, les enfants auront plusieurs obstacles à relever : avancer sur une planche à bascule, à roulettes, à cloche-pied, manier un bâton du diable...



- 14h-16h30 – Esplanade de l’école maternelle : Fresque collective de Noël. Un planisphère géant sera à décorer en s’inspirant des traditions de Noël dans le monde. Cette création artistique se fera à partir de peinture, collage, laine et fil de lumière.





Samedi 16 et dimanche 17 décembre



- 12h-17h – Quartier Pisan : Balade à poney dans les ruelles de la Haute-Ville, avec une initiation à l’approche et au brossage de l’animal.



- 13h30-18h30 – Esplanade de l’école maternelle : Kermesse de Noël (dès 3 ans). De nombreux jeux et pour tous les âges. Notamment des jeux traditionnels en bois venus de différents pays : face-trappe, billard indien, birinic géant, crokinole, mercante in fiera en version XXL...



- 13h30-18h30 – Espace Saint-Jacques : Ateliers créatifs autour des coutumes de Noël selon les traditions du monde.



Les ateliers du samedi :

- Préparation d’un cornet de chocolat chaud, origine italienne ;

- Fabrication de chevaux de Dalécarlie à accrocher dans le sapin, tradition scandinave ;

- Fabrication du scapulaire corse, notre porte-bonheur composé de gros sel, feuille d’olivier, cordon rouge, médaille...

- Création d’un masque de Noël pour éloigner les mauvais esprits, tradition roumaine.



Les ateliers du dimanche :

- Décoration sur l’iconique sablé de Noël d’Autriche ;

- Orange de Noël, symbole de prospérité pour l’année ;

- Fabrication de la couronne de l’avent avec ses bougies selon la méthode allemande ;

- Le blé de la Sainte-Lucie en Croatie ou de la Sainte-Barbe en France.



Le dimanche 17 décembre



- 14h30-16h30 – Espace Saint-Jacques : Rendez-vous avec le Papa Noël.



- 17-18h – Départ de la Halle de l’Arsenal : Parade féérique de Noël dans les ruelles de la Haute-Ville. Rudolph le renne de Noël au nez rouge, un bonhomme de neige, des chevaux blancs et leurs cavaliers de Noël, un petit biscuit pain d’épice et le Papa Noël constitueront un magnifique cortège de personnages lumineux.