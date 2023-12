Natale in Lisula, l’esprit de Noël s’installe sur la Place Paoli

Le programme détaillé





A partir de ce 23 décembre, dès 10h

VTT in Festa di Natale avec l'Ile Rousse Balagne Tourisme, Muntagna Bike et Balagn'a VTT.

À 14h30, la grande parade de Noël offerte par la municipalité, au départ du parvis de la mairie. De 14h30 à 17h30, un atelier maquillage.



Le 24 décembre à 15h , le spectacle de Noël et les photos avec le Père Noël.



Après une petite pause pour le 25 décembre, le comité des fêtes donne de nouveau rendez-vous le 26 décembre à tout le monde.

De 14h30 à 18h toujours sur la Place Paoli, un atelier cuisine de Noël avec A Papina, l’atelier maquillage, un atelier créatif sur le thème de Noël. Les princesses et les mascottes seront également de la partie.



Le 27 décembre, de 14h00-18h un atelier cuisine de Noël avec A Papina, atelier maquillage, un escape game et les minis olympiades organisées par la mairie.



Le 28 décembre de 14h30-18h un atelier cuisine de Noël avec A Papina, un atelier maquillage, un escape game, un ateliers créatifs sur le thème de Noël.



Le 29 décembre de 14h30-18h les ateliers sur la Place Paoli 17h: Parade sur le thème des princesses et un escape game



Le 30 décembre de 14h30-18h Place Paoli Karaoké, danse, quizz et spectacle final offerts par la mairie, un escape game.



Pour le côté de la nuit, plusieurs concerts sont prévus

Le 23 décembre Sumenta Nova

Le 26 décembre Dj Romain Guerrini

Le 27 décembre Coco Pops

Le 28 les Ranthères Roses Le 29 Desk

Le 30 décembre Anziani Music Live"